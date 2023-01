L’équipe des Athlétiques Juvénile de Windsor de 1977-78 sera présente

Windsor —À l’occasion de son ouverture officielle du vendredi 27 janvier, la direction du 45e Tournoi M13 — M15 Sherwood de Windsor recevra l’équipe des Athlétiques Juvénile de Windsor de 1977-78 qui a été la première formation locale du Hockey mineur windsorois à prendre part au tournoi.

Selon les données conservées par Gérard Bélanger, cette équipe n’était dirigée par nul autre que Marcel Lavoie à titre d’entraîneur-chef, Benoit Laflamme et André Denis à titre d’adjoints, Arthur Bélanger, gérant et tous les joueurs ; Jacques Corriveau, Richard Maurice, Jocelyn Houde, Michel Martin, Robert Pellerin, André Noël, Rock Bisson, Robert Chamberland, Denis Bégin, Dyno Rivard, Réal Nicol, Jean Désilets, Richard Giroux, Richard Bélanger, Daniel Bernier, Serge Morin et Denis Juneau. Sans oublier les préposés aux équipements Michel Spénard et Alain Préfontaine.

L’équipe locale avait baissé pavillon en demi-finale, une défaite crève-cœur en troisième période de prolongation, face aux Jets de Border…

Sûrement que tous ces invités auront de nombreux souvenirs à ressasser ensemble le 27 janvier prochain !