Le Desjardins — Wild s’incline contre Coaticook

Windsor — Le Desjardins – Wild de Windsor disputait des matchs importants pour le classement final au cours du weekend.

Après un revers contre les meneurs au classement de la Ligue régionale de hockey, le JB de Daveluyville, vendredi soir, les Windsorois se sont inclinés au compte de 5-4, dimanche après-midi, contre le Dynamik Service agricole de Coaticook.

Nicolas Samson (12e), avec son deuxième but du match, William Couture (1er) et Mickaël Fillion (5e) ont permis aux visiteurs de prendre les devants 5-2 en deuxième période et tôt en troisième période.

Maërl Plante (10e) a marqué l’autre but des vainqueurs en première période.

Piaget Nkatarutimana (12e et 13e), Mykaël Létourneau (13e) et Mathieu Lavoie (2e) ont donné la réplique dans la défaite.

Le gardien du Desjardins — Wild, Kevin Tardif, a reçu 50 lancers contre 35 pour Philippe Dion.

Avec ces deux revers de la fin de semaine, le Desjardins — Wild glisse au troisième rang du classement de la Ligue régionale de hockey.

Daveluyville mène avec 29 points contre 27 pour Coaticook, 26 pour Windsor et 25 pour Warwick.

Le Desjardins — Wild disputera son dernier match local de la saison régulière ce vendredi à 20 h 30 alors que le DLC de La Guadeloupe sera le visiteur au Centre J.-A.-Lemay.