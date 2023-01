Un début d’année 2023 prometteur pour le Nordik Blades

Val-des-Sources — Après une pause bien méritée durant le congé de Noël, les joueurs du Nordik Blades de Val-des-Sources, reprenait l’action avec deux rencontres en autant de soirs au cours de la dernière fin de semaine.

Tout d’abord les hommes de l’entraineur-chef Jean-Pierre Turcotte recevaient la visite des Cougars de Warwick à l’aréna Connie-Dion le vendredi 6 janvier, avant de se rendre du côté de la MRC de Nicolet-Yamaska moins de 24 heures plus tard, pour y affronter le Gentilly Ford de Saint-Léonard-D’Aston.

Si la formation valsourcienne a divisé les honneurs de la fin de semaine, avec une défaite aux mains des Cougars par la marque de 8 à 5 et une victoires de 6 à 3 le lendemain, il n’en demeure pas moins que l’équipe a démontré de belles choses et fait preuve de beaucoup de caractère en livrant du jeu inspiré tout au long du week-end.

Face aux Cougars

Tirant de l’arrière par deux buts après vingt minutes de jeu dans son duel face à Warwick vendredi, le Nordik Blades a redoublé d’ardeur pour revenir dans la rencontre et maintenir son adversaire à porter de main en deuxième.

C’est à l’aide des filets de Francis Poulin (6) et de Francis Corriveau(3) que les locaux s’inscrivirent au pointage au second engagement. Les Cougars ajoutèrent eux aussi deux buts au cours de cette même période, si bien que la marque était de 4 à 2 pour Warwick au moment d’amorcer la troisième. Raphaël Lapierre, avec son premier dans la LRH et Francis Corriveau avec son septième de la saison et deuxième du match, nivelèrent la marque momentanément pour le Nordik Blades.

Cependant, les visiteurs répliquèrent avec quatre buts contre un seul du Blades plus tard en période, pour finalement l’emporter au compte de 8 à 5. Le brio du gardien warwickois au premier tiers aura assurément contribué grandement à garder l’initiative et assurer le succès des siens par la suite. Une défaite qui aurait certainement pu avoir des allures de victoire, n’eût été de quelques revirements et l’opportunisme des visiteurs.

Samedi contre Saint-Léonard-D’Aston

Le scénario final fut tout autrement face au Gentilly Ford samedi, alors que le Nordik Blade a littéralement pris les commandes de la partie au cours du deuxième tiers. L’équipe menait déjà 1 à 0 au terme de la première période, mais après avoir vu l’adversaire nivelé la marque à la quatrième minute du second engagement, Antony Compagnat et sa bande s’assurèrent de profileur une emprise sur la partie, en inscrivant quatre buts sans réplique avant la fin de la quarantième minute de jeu.

Les hôtes de la soirée tentèrent d’amorcer une remontée avec un doublé en troisième, mais le Nordik Blake ajouta lui aussi un filet, si bien que les porte-couleurs de Val-des-Sources rentrèrent à la maison avec deux précieux points acquis sur la patinoire du Centre Richard-Lebeau, par la marque de 6 à 3.

Toujours bien installé au septième rang du classement général de la ligue régionale de hockey, le Nordik Blades disputera ses deux prochaines rencontres à domicile, alors que le puissant Dynamik Service Agricole de Coaticook sera de passage à l’aréna Connie-Dion le vendredi 13 janvier à 20 h 30 et l’équipe recevra à son tour la visite du Gentilly Ford, le samedi 14 janvier à 19 h 30.