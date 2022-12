Le Nordik Blades s’incline à Coaticook

Val-des-Sources —Le Nordik Blades de Val-des-Sources n’a malheureusement pu être en mesure de coller une deuxième victoire de suite, alors que l’équipe s’est inclinée par la marque de 8 à 2, aux mains du Dynamik Service agricole de Coaticook, dans un match disputé au domicile de ceux-ci, vendredi soir dernier.

Ils étaient un peu plus de 300 amateurs présents au Centre récréatif Gérard Couillard, pour assister à la victoire de l’équipe locale, elle qui a su déployer une fois de plus son attaque dès les premières minutes de jeu.

Ce faisant, le Nordik Blades s’est retrouvé en situation de hockey de rattrapage très tôt dans la rencontre et a dû ouvrir le jeu probablement beaucoup plus rapidement qu’anticipé. Coaticook ajouta un filet avant la fin de l’engagement, pour ainsi retraiter au vestiaire avec une avance qu’il n’allait jamais perdre par la suite.

Val-des-Sources tenta tout de même de revenir dans la rencontre en noircissant la feuille de pointage en deux occasions au deuxième tiers, avec les buts de Guillaume Brouillette(5) et du capitaine Antony Compagnat(11), mais une fois de plus le Dynamik s’assura de garder les pleines commandes de la rencontre, en marquant pour sa part, trois autres filets durant cette même période. Si le total de lancers était somme toute partagé après 40 minutes de jeu, soit 17 pour Val-des-Sources et 22 pour les locaux, il en fut tout autrement en 3e.

En effet, les statistiques officielles de la ligue régionale de hockey, rapporte que le Dynamik a mis à l’épreuve le gardien Mathieu Bernier en 19 autres occasions et ce dernier repoussa 16 de ces 19 rondelles, pour terminer sa soirée de travail avec 41 lancées dirigées vers lui. Ses coéquipiers ont quant à eux tiré 20 fois sur la cage défendue par Félix-Antoine Maheu.

Le Nordik Blades aura le temps de penser ses blessures et oublier ce revers, alors qu’il s’agissait du dernier match des hommes de l’entraineur-chef Jean-Pierre Turcotte avant la pause du temps des fêtes.

L’équipe reprendra l’action à domicile 6 janvier, en recevant la visite des Cougars de Warwick à 20 h 30, avant de prendre la route à son tour dès le lendemain, pour se rendre du côté de St-Léonard-D’Aston.