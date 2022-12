La caisse Desjardins des Sources inaugure une murale à l’aréna Connie-Dion

Val-des-Sources —Le mercredi 21 décembre dernier, la direction du centre récréatif de Val-des-Sources avait convié les médias à une conférence de presse qui se tenait dans le hall d’entrée de l’aréna Connie-Dion.

C’est donc notamment en présence de plusieurs dignitaires, dont le maire de la municipalité M. Hugues Grimard, de l’ancien joueur de la LNH, M. Jean Hamel, ainsi que de M. Paul Dion, fils du regretté gardien de but dont l’aréna porte le nom, que Mme Marlène Corriveau, présidente du CA de la caisse, a dévoilé une murale mettant en valeur l’histoire et les talents locaux.

Les panneaux installés au mur, près de l’entrée principale, reproduisent l’effet d’un vestiaire dans lequel nous retrouvons des reproductions de chandails, portant les noms de certains anciens joueurs de la région ayant évolué au sein de la Ligue nationale de hockey.

Pour l’ancien défenseur des Canadiens de Montréal (1983-1984), Jean Hamel, il s’agit d’un très beau geste de la part des gens du milieu et ce dernier s’en montrait fort reconnaissant.

Créé et réalisé avec brio par les Enseignes A-Gagnon de Danville, cette murale vient en quelque sorte s’ajouter à l’appui que la Caisse des Sources avait accordé au centre récréatif un peu plus tôt cette année, en contribuant à la somme de 35 000 $ pour permettre l’achat d’un nouveau condensateur-évaporateur, essentiel à la fabrication de la surface glacée.

« Au-delà de souligner la fierté de notre collectivité face à la réussite de joueurs de hockey de notre région, nous souhaitons inspirer les jeunes et leur démontrer qu’avec de la passion et de la persévérance, on peut aller loin ! », de mentionner M. Éric Lafrenière, directeur général de la Caisse des Sources.

Retenu à l’extérieur par le travail et s’exprimant par voie de communiqué, le président du conseil d’administration du centre récréatif de Val-des-Sources, M. Pierre Benoit, souligna l’aspect ambiance et expérience utilisateur. « On veut à l’aréna Connie-Dion, établir un milieu familial où un sain esprit sportif et de compétition règne. Avec l’ajout de la murale, où chaque gilet est côte à côte, on ressent immédiatement cette atmosphère. »

Les représentants de la Caisse des Sources ont également profité de l’occasion pour annoncer avoir contribué à l’achat d’une dizaine de supports d’apprentissage sur patin, lesquels seront disponibles, lors des séances de patinages libres à l’aréna.