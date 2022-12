Le tournoi de hockey intermédiaire demeure un incontournable à Val-des-Sources

Val-des-Sources — Présenté depuis des décennies, le tournoi de hockey intermédiaire de Val-des-Sources, continue d’attirer son lot de participant chaque année. L’édition 2022 de cette populaire classique se tenait la fin de semaine dernière du côté de l’aréna Connie-Dion, soit du vendredi 2 décembre au dimanche 4 décembre.

Maintenant chapeauté depuis cinq ans, par l’état-major de la formation du Nordik Blades de la ligue régionale de hockey, le tournoi accueillait un total de 16 équipes cette année. Ces dernières étaient réparties au sein de trois classes de compétitions, dont deux masculines et une autre féminine. Les organisateurs évaluent à plus de 350, le nombre de visiteurs ayant franchi le point d’entrée pour venir assister aux différentes rencontres du weekend.

Certains de ceux-ci auront donc été aux premières loges pour voir l’équipe des Touristes vaincre la formation East Angus HC par la marque de 3 à 0 en finale de la classe A, alors que la formation Cascades est quant à elle venue à bout de la Brasserie Victo par la marque de 4 à 3 dans la classe B.

Du côté féminin, les honneurs du tournoi sont revenus à l’équipe des Matantes, alors que ces dernières ont eu raison de celle Des dents de la Mer au compte de 4 à 2. L’un des membres du comité organisateur, M. Francis Corriveau, désirait prendre quelques secondes afin d’adresser des remerciements.

« Nous aimerions tout d’abord féliciter les gagnants et finalistes de chacune des classes en compétition cette fin de semaine et remercier sincèrement l’ensemble des participants, spectateurs et généreux partenaires d’affaires, pour leur implication au succès de ce tournoi. » A-t-il mentionné.

Parmi les partenaires de commandites, nous retrouvions notamment Ventilation MD, PA le Prêt à manger, Nordik Blades, ainsi que le resto-bar Capi 10 et la Zone Sports CBA — boutique sportive.