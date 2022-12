Une solide performance du Nordik Blades dans la défaite

Val-des-Sources — Les deux cents et quelques spectateurs réunis à l’aréna Connie-Dion de Val-des-Sources samedi soir dernier ont eu droit à une performance fort respectable de la part du Nordik Blades, alors que ce dernier recevait la visite du Dynamik Service agricole de Coaticook.

Le défi s’annonçait tout de même de taille pour les favoris de la foule, car historiquement l’équipe n’avait pas connu beaucoup de succès face à la formation coaticookoise, elle qui figure d’ailleurs présentement dans le premier tiers du classement général de la ligue régionale de hockey.

Le Nordik Blades a entrepris le match de la meilleure façon possible, en ouvrant la marque dès la deuxième minute de jeu, par l’entremise du deuxième de la saison du numéro 13, Michaël Cyr.

Toutefois, les visiteurs répliquèrent de manière ultra rapide, en créant l’égalité moins de 12 secondes plus tard. Vincent Cloutier redonna quant à lui les devants au Nordik Blades, en milieu d’engagement, en complétant une passe de son coéquipier Francis Poulin.

Le jeu hermétique déployé en unité de cinq et le brio du gardien Jérémy Daoust, tout au long de la rencontre, auront permis aux locaux d’espérer être en mesure de stopper à trois la série de défaites de l’équipe.

Mais, par mégarde et un pointage égal de 2 à 2 avec un peu plus de six minutes à faire en troisième, Nicolas Gosselin du Dynamik, profita d’un revirement causé en zone défensive par le Nordik Blades, pour s’emparer de la rondelle et tromper la vigilance du gardien Daoust, d’un tir précis à sa droite.

Ce but eut littéralement l’effet d’une douche froide dans l’amphithéâtre. Gosselin remit cela quelques minutes plus tard en inscrivant son deuxième de la période pour Coaticook, qui l’emporta au final par la marque de 4 à 2 sur le Nordik Blades.

Il s’agissait d’une deuxième victoire en autant de matchs pour le Dynamik et d’une troisième à ses quatre dernières sorties. Pour le Nordik Blades, malgré ce quatrième revers consécutif, les hommes de l’entraineur-chef Jean-Pierre Turcotte n’ont certainement pas à rougir de leur performance au cours de cette rencontre, alors que ces derniers ont compétitionné de belle façon tout au long de la soirée.

De plus, joueurs et entraineurs auront la chance de laisser retomber la poussière, alors que l’équipe bénéficiera d’une semaine complète de congé, ne reprenant le collier que le vendredi 9 décembre prochain, face au DLC de La Guadeloupe, match qui sera présenté au domicile du Nordik Blades à compter de 20 h 30.