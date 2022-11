Le tournoi national atome Mousquiri de retour en février prochain pour sa 58e édition

Richmond — Absent au cours des deux dernières années de la scène sportive locale, le tournoi national atome Mousquiri de Richmond sera de retour pour la présentation de sa 58e édition du 6 au 19 février à l’aréna de Richmond.

Le comité organisateur s’affaire en effet à préparer la programmation du prochain tournoi qui a dû déclarer forfait en raison de la pandémie causée par le virus de la Covid-19, laquelle a complètement neutralisé les activités sportives à travers le Québec lors des hivers 2021 et 2022.

« Ce fut malheureux, car nous ne pouvions rien faire face à cette situation et nous entendons bien rebondir cette année en présentant finalement notre 58e édition, a déclaré la nouvelle présidente du tournoi, Jocelyne Morel.

Celle-ci a succédé à Guillaume Cayer-Richard, lequel a remis sa démission l’an dernier après avoir occuper ce poste au cours des 11 dernières années, pour relever un nouveau défi à titre de directeur général du Grand Prix de Valcourt.

Pour Mme Morel, il s’agira d’une deuxième expérience à titre de président, lui qui a déjà occupé ce poste en 2001 et qui compte plus d’une quarantaine d’années de service bénévole au sein du tournoi. « Je suis à la retraite depuis quelques années et j’avais le temps pour occuper cette tâche, a indiqué celle qui a œuvré pendant 35 ans dans le domaine de l’éducation en tant qu’enseignante au secondaire et directrice à la commission scolaire Des Sommets.

Cependant ce nouveau mandat va être très différent de ce que j’aie connu, car nous serons confrontés à plusieurs défis et nous devrons nous adapter aux besoins du moment. Il faut éliminer les incertitudes et remettre le tournoi sur les rails après deux années d’absence. C’est très important d’assurer une continuité et de pouvoir encore compter sur bon noyau de bénévoles au sein du comité organisateur afin de poursuivre la tradition, a fait remarquer Mme Morel.

La présidente espère que les bénévoles et les commanditaires reviendront en grand nombre comme toute la population d’ailleurs afin de recréer l’ambiance festive qui entoure le tournoi et célébrer tous ensemble le retour de cette compétition sportive, laquelle devrait accueillir près d’une cinquantaine d’équipes en février prochain dans les classes AA, BB, A, B et C.

Outre Mme Morel à la présidence, les autres membres du comité organisateur sont Pyer-Lyne Deslauriers, Annie Daigle, Mélanie Jeanson, Jean-Pierre Flamand, Mélanie Charest, Jonathan Fontaine, Jason Herbers, Guy Marchand et de nouveaux venus : Pierre Bilodeau, Nathalie Lussier et Stéphane Martel, entre autres.

D’autres informations relatives à la 58e édition du tournoi national atome Mousquiri vous seront divulguées au cours des prochains mois.

Texte par Guy Marchand, tournoi Mousquiri