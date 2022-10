Weekend plutôt difficile pour le Nordik Blades

Val-des-Sources — La saison n’est jeune que de quelques semaines, mais déjà le Nordik Blades de Val-des-Sources fait face à de l’adversité.

Si l’équipe avait inscrit son premier au deuxième match de la saison, voilà que les hommes de Jean-Pierre Turcotte viennent d’encaisser ses deuxièmes et troisièmes revers consécutifs au cours de la fin de semaine, portant du même coup leur fiche à une victoire contre quatre défaites depuis le début du calendrier régulier.

Tout d’abord, la formation de Val-des-Sources se rendait du côté de Windsor le vendredi 14 octobre, afin d’y affronter l’équipe de l’heure dans la LRH, le Desjardins-Wild de Windsor. Les visiteurs avaient très bien entrepris le match en ouvrant la marque après 68 secondes de jeu seulement, œuvre du numéro 27, Raphaël D’Aoust, sur des passes de Charles Daunais et Julien Trudeau-Perron.

Guillaume Brouillette ajouta à l’avance des siens, avec son deuxième de la saison, moins de trois minutes plus tard, mais le Wild était loin d’avoir dit son dernier mot dans cette rencontre. L’entraineur-chef windsorois, Sébastien Letarte, a vu son attaque prendre les choses en main en milieu d’engagement en déjouant la vigilance du gardien Mathieu Bernier à quatre occasions avant la fin de la période.

En dépit du fait que Val-des-Sources a fait preuve de caractère et n’a jamais abdiqué au cours de la rencontre, ces derniers ont vu les locaux ajouter quatre autres filets au deuxième vingt, en plus d’en inscrire deux autres au dernier tiers, en route vers une victoire convaincante de 10 à 6, devant une foule de plus de 400 spectateurs présents au Centre J. A. Lemay.

Face à Daveluyville samedi

De retour devant ses partisans samedi soir, le Nordik Blades a vu deux autres points au classement lui glisser entre les doigts, alors que le JB de Daveluyville est rentré à la maison avec un gain de 8 à 2, prolongeant ainsi à trois sa série de victoires.

Le JB menait déjà 8 à 0 lorsque Val-des-Sources fit enfin scintiller la lumière rouge, par l’entremise du premier de la saison de l’arrière Alex Pellerin, à 11 h 9 minutes en troisième période. Raphaël D’Aoust inscrivit son deuxième de l’année, dans une cause désespérée en toute fin de période.

Qu’à cela ne tienne, les joueurs du Nordik Blades tenteront de stopper rapidement leur mauvaise séquence en reprenant le collier vendredi prochain à La Guadeloupe, en rendant visite au DLC, dès 20 h 30 à l’aréna de l’endroit.