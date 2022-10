Le Nordik Blades signe un premier gain cette saison

Val-des-Sources —La deuxième semaine d’activité de la ligue régionale de hockey battait son plein au cours de la plus récente fin de semaine et le Nordik Blades de Val-des-Sources était en action deux fois au cours de cette période.

Tout d’abord, le vendredi 7 octobre, les hommes de l’entraineur-chef Jean-Pierre Turcotte avaient rendez-vous avec le Lumberjacks à l’aréna Robert-Fournier d’East-Angus. Après avoir vu les locaux prendre les commandes de la partie avec deux filets rapides en première, le Nordik Blades a rebondi en deuxième, alors que Benjamin Grégoire et Julien Trudeau-Perron inscrivirent tour à tour leur premier filet de la campagne, les deux buts furent marqués en l’espace de soixante secondes seulement.

East-Angus accentua ensuite la pression, mais le brio du gardien Jean-Sébastien Boucher aura permis à Val-des-Sources de tenir le coup et rentrer au vestiaire avec une égalité de 2 à 2, après 40 minutes de jeu. Scénario identique au dernier engagement et Le Nordik Blades fut en mesure de prendre les devants, à l’aide du second de la saison d’Antony Compagnat, marqué à 5:03 de la troisième.

Les visiteurs ont ensuite mis le match hors de portée du Lumberjacks avec un but inscrit dans un filet désert en toute fin de rencontre, l’œuvre de Francis Corriveau. Résultat final, victoire de Val-des-Sources par la marque de 4 à 2.

Le Nordik Blades n’avait que très peu de temps pour savourer son premier gain, alors que l’équipe reprenait la route pour se rendre du côté de Trois-Rivières samedi, afin d’y affronter le Courteau.

Malgré de beaux élans en offensive, le résultat fut cependant à l’encontre de la veille, alors que les hôtes de la soirée ont pris la mesure de Val-des-Sources au pointage de 5 à 1. C’est le gardien Jérémy Daoust, qui défendait la cage du Nordik Blades pour ce match et ce dernier aura fait face à 40 lancées de l’adversaire, tandis que ses coéquipiers dirigèrent quant à eux 28 rondelles en direction du filet de Trois-Rivières.

Le seul moment de réjouissance du Nordik Blades est venu par l’entremise du premier de la saison de l’attaquant Francis Poulin, but inscrit à mi-chemin au dernier engagement.

Le Nordik Blades de Val-des-Sources continuera son périple sur la route cette semaine, alors que l’équipe disputera son prochain match au centre J. A. Lemay de Windsor vendredi soir 20h30, face au Desjardins-Wild.