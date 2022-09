Plus d’une centaine de kayakistes sur les eaux de l’ancienne mine Jeffrey

Val-des-Sources — Le projet pilote de faire du Kayak sur les eaux turquoise de l’ancienne mine Jeffrey a eu lieu les 10 et 11 septembre dernier à Val-des-Sources.

Ils étaient plus d’une centaine à avoir répondu à l’appel lancé par le groupe de trois passionnés, formé de Mercedes Becerra de la Sherb-Histoire en kayak, ainsi que par les guides David Martel et Bernard Coulombe, directeur de la mine.

Avec des départs à 10 h et 14 h chaque jour, les participants ont eu un accès historique, limité et privilégié au lac azuré de ce puits minier pour une randonnée nautique d’une durée de 2 h. Lors de ces excursions nautiques, M. Bernard Coulombe a généreusement expliqué aux kayakistes le développement de la mine, en plus d’y aller de plusieurs anecdotes savoureuses, dont notamment que le chrysotile extrait de la mine fût utilisé pour le lancement des navettes spatiales de la NASA.

Fermée depuis 2012, la mine Jeffrey possède un diamètre de 2 kilomètres et une profondeur de 350 mètres. Or, l’actuel lac azur a quant à lui une profondeur d’environ 240 mètres et il se remplit à raison de 2 millions de gallons d’eau par jour, provenant principalement de la nappe phréatique.

« Nous sommes très heureux du succès de l’activité pilote qui a permis de mettre en valeur le puits minier de Val-des-Sources. Les commentaires positifs reçus témoignent du désir des gens de découvrir cet attrait unique », indique le maire de Val-des-Sources, Hugues Grimard.

Les actuels promoteurs de Mine Jeffrey en kayak, la Sherb-Histoire en kayak et la Mine Jeffrey, étudient la possibilité d’effectuer d’autres tours écotouristiques, car il y a une liste d’attente d’environ 80 participants en vue des prochaines tournées en kayak, dans ce site hors de l’ordinaire et particulièrement enchanteur.