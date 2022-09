Devco remporte les honneurs du tournoi Béton Bédard

Val-des-Sources —La formation de balle lente arborant les couleurs du général en béton, Béton Bédard, tenait son tournoi annuel au cours de la dernière fin de semaine.

Initialement prévue à 12 équipes, elles étaient finalement huit à fouler la surface de jeu du terrain Lucien “Lou” Richard de Val-des-Sources, pour se disputer les honneurs du tournoi mixte E (9 gars et 2 filles).

La température clémente du weekend aura permis aux spectateurs de se déplacer et d’assister à un calibre de jeu relevé où plusieurs joueurs et joueuses de la région auront su se signaler. Pour ce qui est du carré d’as le dimanche, celui-ci comprenait des affrontements entre le Road Runner – JN Auto du Val-Saint-François et l’équipe sherbrookoise Devco, ainsi que la Brasserie Le Match de Val-des-Sources face à l’équipe hôtesse de la compétition Béton Bédard.

Les spectateurs sur place auront pu assister à des demi-finales enlevantes, alors qu’en dépit d’un départ plutôt tardif, la formation du Road Runner a démontré beaucoup de caractère en effectuant une belle remontée, mais en vain s’inclinant par la marque de 11 à 10 en 5 manches de jeu. Prenant à leur tour la mesure de ses adversaires, les joueuses et joueurs de la brasserie Le Match, avaient donc rendez-vous avec l’équipe Devco en finale.

Encore une fois, la rencontre fut âprement disputée, alors que celle-ci s’est soldée par un maigre point à l’avantage de l’équipe de Sherbrooke, qui l’emporta par la marque de 15 à 14. Bien qu’ils aient déploré le désistement de plusieurs équipes à quelques jours d’avis, les organisateurs se sont dits tout de même très heureux de la réponse et de la qualité de jeu des formations présentes.

À noter que quelques jeunes de la région ont plutôt bien fait en ayant l’opportunité de participer au tournoi en tant que personne à restriction (en remplacement d’une fille) et ainsi prendre le pouls de ce qu’est le plaisir de la balle lente, question d’en assurer la relève au cours des prochaines années.