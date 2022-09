Le Nordik Blades poursuit sa préparation en vue du début de saison de la LRH

Val-des-Sources - La formation du Nordik Blades senior A de Val-des-Sources est présentement à peaufiner sa préparation en vue de sa prochaine saison au sein de la Ligue régionale de Hockey.

Bien que le calendrier officiel demeure à annoncer, il appert que le coup d’envoi de la prochaine campagne devrait se faire le 30 septembre pour les hommes de l’entraineur-chef, Jean-Pierre Turcotte.

« Nous avons débuté notre camp à Kingsey Falls les 26 et 27 août dernier et jusqu’ici ça va très bien. Nous constatons un bel engouement au sein de notre organisation, alors que nous pouvons compter sur la présence de plus d’une trentaine de joueurs à l’entrainement présentement. », de souligner d’entrée de jeu l’attaquant Mats Cabana, qui, en compagnie de Francis Corriveau, sera l’un des deux responsables de l’équipe de Val-des-Sources cette année.

« Nous sommes enthousiastes pour la saison 2022-2023, car la direction a travaillé fort, afin de solidifier la défensive, notamment en faisant l’acquisition de plusieurs défenseurs du Desjardins-Wild de Windsor, en plus de stabiliser notre position devant le filet avec le retour de Jean-Sébastien Boucher. Il est à noter que le rôle de substitut ne sera pas en reste non plus, alors que nous suivons de très près l’évolution du travail de trois autres gardiens actuellement. Mentionnons que nous pourrons également compter sur le retour au jeu d’André Lachance, lui qui avait manqué toute la dernière saison. Nous sommes donc sûrs d’offrir du hockey compétitif et très intéressant à nos fidèles partisans encore une fois cette année. », de poursuivre le numéro 9.

Ce dernier mentionna que l’équipe entamera ses matchs hors concours le vendredi 9 septembre du côté de East-Angus, avant de se rendre à l’aréna de Richmond le 16 pour y affronter le Wild et ensuite revenir le lendemain à l’aréna Connie-Dion, pour y livrer un premier duel sur sa patinoire, en recevant la visite des Lumberjaks (anciennement les Shark’s) de East-Angus.

La formation valsourcienne complétera son calendrier préparatoire en disputant une série aller-retour face aux Cougars de Warwick, soit le 23 à Val-des-Sources et le 24 à l’aréna Jean-Charles Perreault de Warwick.

Tournoi de balle

Par ailleurs l’équipe tiendra la première édition de son tournoi de balle lente et récréative mixte, les 1 et 2 octobre au Terrain de balle Lucien ¨Lou¨ Richard de Val-des-Sources.

Douze équipes sont attendues pour l’événement se tenant au profit de la formation senior. De ce fait, 10 équipes ont déjà confirmé leur participation à cette nouvelle classique.

Pour inscriptions ou obtenir de plus amples informations, on communique avec Francis Corriveau au : 819-350-3981.