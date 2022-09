Beaucoup de plaisir au tournoi familial de balle donnée de Saint-Claude

Saint-Claude — Beau temps, sourires et beaucoup de plaisir, voilà ce qui résume assez bien la quatrième édition du tournoi de balle familial qui se déroulait les 28 et 29 août dernier, du côté du terrain de Saint-Claude. Deux classes d’activités, comptant chacune six équipes, ont animé l’horaire des parties de belle façon.

C’est finalement la famille Guillemette qui remporta les honneurs de la classe compétition en l’emportant face au Foucher, alors que les Therrien sont sortis vainqueur de leur duel face à la famille Perreault lors de la finale de la classe récréative, grâce à un circuit réaliser par le dernier frappeur en toute fin de match.

L’organisateur de l’événement, Yannick Maheux, s’est dit très heureux du déroulement de la fin de semaine où l’évènement se mariait très bien à la fête foraine qui battait son plein au village.

Ce dernier profita de l’occasion pour féliciter l’ensemble des équipes gagnantes et finaliste, de même que tous les participants à ce tournoi, devenu un rendez-vous annuel. M. Maheux ne manqua pas de souligner également le travail des nombreux bénévoles tout au cours de l’événement.

Qu’ils s’agissent des personnes ayant collaboré en tant qu’arbitres au travers de leurs propres parties, du personnel attitré au service de bar ou des aidants généraux, tous se voient remercier chaleureusement par l’équipe organisatrice.