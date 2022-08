Le Club de Soccer Celtic souligne la fin de sa saison

Richmond —Le rendez-vous annuel du Club de Soccer Celtic, marquant la fin de sa saison d’activités, se déroulait le samedi 20 août dernier, sur la surface de jeu de l’école secondaire anglophone de Richmond.

En dépit de quelques catégories malheureusement absentes, dû au fait qu’elles avaient des joutes à reprendre ce même jour, ils étaient plus d’une centaine de jeunes présents pour profiter des festivités qui se sont terminées en mi-journée.

La présidente du CA du Celtic, Mme Jo Ann Herbers, se disait très heureuse de la participation des jeunes sportifs et de leur famille, ainsi que du support accordé par Soccer Canada.

« Au programme, il y avait des petites joutes amicales, ainsi que des exercices d’habiletés, BBQ, barbe à papa, popcorn, pommes et la bicyclette à smoothie, tout ce qu’il fallait pour rendre tout ce beau moment heureux. Merci à Maxi pour leur appui continu, ce fut un grand succès ! Il faut dire que malgré un printemps difficile au niveau de la météo…) nous avons eu une belle saison de soccer. Le Celtic a souligné cette année son 30e anniversaire avec un peu plus de 227 jeunes et deux équipes seniors ! On remercie les parents de collaborer et de supporter leurs jeunes lors des pratiques et joutes. Nous vous donnons rendez-vous l’an prochain pour une autre saison sportive épatante. », a-t-elle confié.

Madame Herbers mentionna également le fait que les jeunes ont pu bénéficier de tout nouveaux chandails cette année, grâce à l’aide précieuse de nombreux commanditaires tels que la clinique dentaire de Richmond, Excavation Éric Beauregard, Groupe Kerr, JN Auto, Couture, Timbermart, Thermo 2000, Toyota Richmond et Usinatech.

« Les jeunes sont très fiers de leur nouveau chandail et c’est grâce aux commanditaires que nous sommes en mesure de garder le soccer accessible à toutes les familles, merci !

Nous voulons également remercier la direction de l’école Richmond Régional High School pour leur grande collaboration en nous permettant l’utilisation de leurs terrains durant la saison. Sans celle-ci, la pratique du soccer ne serait pas possible dans la région. », de conclure la présidente.