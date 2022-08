L’or pour Laura Côté-Collin aux Jeux du Canada

Saint-François-Xavier-de-Brompton — Native de Saint-François-Xavier-de Brompton, Laura Côté-Collin et sa coéquipière Audrey Gauthier ont décroché l’or en volleyball de plage, samedi soir, lors des Jeux du Canada qui se déroulent actuellement à Niagara.

En finale, le duo québécois a eu raison de la formation ontarienne en deux manches identiques de 21 à 18. L’équipe du Québec a gagné cinq de ses six confrontations. Seule la Colombie-Britannique réussit à vaincre la formation de Laura Côté-Collin pendant le tournoi.

« Nous avons accepté cette médaille d’or avec beaucoup d’émotion. Nous savions que nous avions des chances de remporter l’or aux Jeux du Canada. Mais, de le faire, c’est une chose complètement différente », de commenter Laura Côté-Collin, lors d’une entrevue accordée au journal Les Actualités-l’Étincelle.

Elle accueille cette victoire avec beaucoup de fierté. « À ce niveau-là, nous avons toutes des aptitudes physiques et techniques nécessaires. Ce qui a fait la différence dans ce tournoi, c’est notre capacité de jouer véritablement en équipe, de jouer l’une pour l’autre. »

L’athlète retiendra de bons souvenirs des Jeux du Canada à Niagara. « Je n’imaginais pas l’ampleur de l’événement. C’est étonnant d’être autant d’athlètes en même temps au même endroit. C’est beaucoup d’émotion. Le fait d’aller encourager les autres athlètes du Québec est vraiment très stimulant. Ce sont des gens qui vivent les mêmes choses que nous », raconte Laura Côté-Collin.

Elle a apprécié le fait que Niagara ne soit pas à l’autre bout du monde. « Ainsi, mes parents ont pu venir me voir jouer dans cette importante compétition », soutient Laura.

Elle souhaite se servir de cette expérience aux Jeux du Canada pour atteindre les plus hauts niveaux dès la saison prochaine. « La formule du tournoi ressemble plus à ce que nous retrouvons sur la scène internationale. Les Jeux du Canada donnent aussi une très bonne visibilité du côté de l’équipe nationale et des formations universitaires », souligne l’athlète de Saint-François-Xavier-de-Brompton.

Au préalable, avant la tenue des Jeux du Canada, elle s’est entraînée à Toronto un mois avec l’ancien coach de l’équipe nationale.

Elle œuvre aussi en volleyball à l’intérieur. Elle en fera la transition d’ici quelques semaines.