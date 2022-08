La 4e édition du Sports Equipments Benefit Tournament amasse 5410 $

Richmond —Le Sports Equipments Benefit Tournament, réalisé au profit des écoles anglophones de Richmond, fut une fois de plus couronné de succès cette année.

En effet, les organisateurs de cette classique amicale de balle donnée mixte, qui se déroulait au Stade Gérard-Lefebvre de Richmond les 23 et 24 juillet dernier, ont annoncé des recettes totalisant plus de 5410$. Rappelons que la totalité de cette somme sera divisée et redistribuée équitablement entre les secteurs sportifs des écoles St-Francis et Richmond Regional High-School.

L’initiateur du tournoi-bénéfice, M. Yannick Maheux, ne cachait pas sa satisfaction au terme de la fin de semaine d’activités.

« Bien que la pluie se soit mis de la partie à la toute fin de la compétition, je pense que dans l’ensemble nous avons eu une très belle fin de semaine et que l’on peut dire mission accomplie encore une fois cette année. La très grande générosité des gens nous aura permis d’amasser 2705 $ pour chacune des écoles. Une fois de plus nous avons pu compter sur 16 équipes, réparties au sein de deux classes de compétitions et il faut absolument remercier les participantes et participants, car ces derniers s’inscrivent année après année pour soutenir la cause, en sachant très bien que qu’aucune bourse n’est remise à la fin. De plus, j’aimerais profiter de l’occasion pour remercier également nos valeureux bénévoles, sans qui la tenue d’un tel évènement ne serait pas possible, merci aussi à la ville de Richmond pour le terrain, ainsi qu’à nos généreux commanditaires et donateurs ayant contribué à faire de cette quatrième édition un autre franc succès. », de mentionner l’organisateur, qui entend bien poursuivre l’aventure l’an prochain.

Avec les sommes recueillies en 2022, c’est tout près de 23 000 $ que le tournoi aura redonné aux établissements scolaires anglophones pour l’encadrement et le développement sportifs des jeunes de la région jusqu’à présent.