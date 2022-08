Le Tournoi M13-M15 Sherwood de Windsor remet 10 000 $ à l’Association du Hockey mineur

Windsor - Preuve que la 44e édition du Tournoi de Hockey M13-M15 Sherwood de Windsor tenue au début du mois de mars dernier a connu une belle réussite, c’est un chèque au montant de 10 000 $ qui a été remis à l’Association du Hockey mineur de Windsor au cours des derniers jours.

Le président du comité organisateur du tournoi, Luc Desrosiers, a fait la remise du montant à Yannick Gendreau, président du Hockey mineur, et à Joanie Beaudin, vice-présidente de l’association, samedi dernier. À noter que Yannick et Joanie sont aussi membres du bureau de direction du tournoi.

Pour Luc Desrosiers, ce montant témoigne d’un beau succès.

« C’est la preuve que le tournoi a été réussi à tous les points de vue. Nous avons rarement eu l’opportunité de remettre une aussi belle somme au Hockey mineur et nous en sommes très fiers. Le tournoi proprement dit a été un succès durant les neuf jours d’activités, mais l’apport de nos commanditaires doit aussi être souligné. Ils sont responsables en bonne partie de ce succès. Les commanditaires nous ont offert un appui exceptionnel cette année, malgré toutes les embûches associées à la pandémie. C’est merveilleux de se sentir ainsi appuyé et ça donne le goût de poursuivre » et de confier le président du 44e Tournoi M13-M15 Sherwood de Windsor.

A titre de président de l’Association du Hockey mineur de Windsor et aussi membre du bureau de direction du Tournoi, Yannick Gendreau a également témoigné de son appréciation.

« Après avoir reporté deux fois la date du tournoi et malgré l’incertitude qui régnait, nous y avons cru jusqu’à la fin… Pour nous, c’était inévitable, il devait y avoir un tournoi pour nos jeunes hockeyeurs. Réussir à offrir le premier tournoi en Estrie après que le gouvernement ait permis une reprise des activités a été une tâche ardue, mais nous pouvons certainement dire mission accomplie » a commencé par dire M. Gendreau.

« Le tournoi a connu un énorme succès et on le constate avec le montant amassé. Ce montant sera utilisé pour les jeunes afin de maintenir un coût d’inscription parmi les plus bas, mais également pour acheter du matériel spécialisé pour permettre aux jeunes de se développer en continuant à pratiquer leur sport » d’ajouter, en guise de conclusion, le président de l’Association du Hockey mineur de Windsor.

Le Conseil d’administration du 44e Tournoi de Hockey M13-M15 Sherwood de Windsor regroupe, outre le président Luc Desrosiers, Jacques, Corriveau, André Nadeau, Chantal Doyon, Stéphanie Doyon-Jolin, Yannick Gendreau, Joanie Beaudin et Jean Jr Schinck.