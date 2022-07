Un grand succès pour la visite des 4 chevaliers à Richmond

Richmond — De passage sur le terrain de balle du Stade Gérard « Gerry » Lefebvre de Richmond le samedi 2 juillet dernier, les 4 chevaliers auront donné une performance-spectacle à la hauteur des attentes.

Rappelons que Renaud Lefort et sa bande avaient été invités à affronter une équipe formée de joueurs et responsables d’équipes de la ligue de softball du jeudi dans le cadre d’une levée de fonds au profit de la Fondation Justin Lefebvre.

Dans un match fort intéressant où la défensive de l’équipe locale a notamment su se mettre en évidence, les chevaliers se sont finalement sauvés avec une victoire de 3 à 1, devant une foule de plus de 400 spectateurs conquis. Fidèles à eux-mêmes ainsi qu’à la raison d’être du quatuor, plusieurs farces, attrapes et jeux cocasses se sont jumelés à merveille au talent exceptionnel de ces joueurs de softball professionnels.

« Nous sommes vraiment très heureux du succès que l’évènement a connu. Les gens de Richmond et des environs étaient au rendez-vous, les familles ont pu profiter pleinement des activités sur place, nous avons eu une belle partie de balle et que dire de la superbe température. J’aimerais d’ailleurs remercier l’équipe des chevaliers pour leur présence, ainsi que l’ensemble des participants, bénévoles, spectateurs, artistes, commanditaires et partenaires financiers pour la réalisation de cette journée des plus spéciales. Bien que nous n’ayons pas encore le bilan final, je pense que l’on peut affirmer sans se tromper que nous serons en mesure de pouvoir remettre un chèque d’environ 2750 $ à la fondation Justin Lefebvre, alors que la somme destinée au Club de soccer, le Celtic de Richmond, devrait quant à elle se chiffrer à tout près de 700 $ », de commenter M. Patrick Lefebvre, co-organisateur de l’évènement en compagnie de Mike Boersen et président de la fondation.

En tout quatre lanceurs de la formation locale, portant les couleurs de Ré/Max, se sont relayés au monticule pour affronter les chevaliers. Parmi ceux-ci, nous retrouvons le vétéran André Charest, Shawn Boersen, Matthieu Corriveau ainsi que David Paterson.

« Il est important de mentionner que l’ensemble des fonds recueillis seront destinés à faciliter l’accessibilité aux sports chez les jeunes. », de conclure M. Lefebvre.