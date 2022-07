Windsor — Si bon nombre de joueurs de balle lente, provenant de la MRC des Sources et du Val-Saint-François, ont participé à la classique PIF, à Sherbrooke au fil des ans, cela fut cependant un fait d’armes un peu plus rarissime lorsqu’il s’agit d’une équipe complète.

La formation du Roadrunner du Val Saint-François / JN Auto, formée essentiellement de joueurs natifs et/ou résidents des deux MRC desservies par le journal Actualités-l’Étincelle, a relevé ce défi pour le moins peu commun la semaine dernière.

Finaliste lors du tournoi de qualification, présenté un peu plus tôt cette saison, l’équipe s’est vue inviter par les organisateurs de la classique, à se joindre à la compétition locale du prestigieux tournoi qui se déroulait la semaine dernière.

Tombeurs du Sher-Lenn/Laiterie Coaticook en lever de rideau lundi soir, les troupiers du capitaine Antoine Bégin, ont baissé pavillon lors de leurs deux rencontres subséquentes, subissant ainsi l’élimination en fin de soirée mardi, par le pointage de 18 à 14 face aux A’s de Drummondville, sur la surface de jeu principale située au parc Quintal.

« Ce fut une expérience à la fois très émotive et des plus enrichissantes. Nous évoluons habituellement dans la classe D et durant notre parcours au PIF, nous avons joué contre des équipes de niveaux supérieurs, mais en fin de compte je pense que nous, nous sommes très bien tirés d’affaire. Nous avons connu de bons matchs en général et avons été en mesure d’inscrire des points à toutes les manches durant le tournoi, ce qui n’est vraiment pas banal en soi. Tous les joueurs ont fait preuve d’engagement en acceptant leurs rôles et en élevant leur jeu d’un cran. C’est clair que pour plusieurs, sinon pour l’ensemble de l’équipe, la participation au PIF représente un point marquant de leur carrière. Je suis très fier de chacun de mes coéquipiers, ainsi que d’avoir pu vivre cette expérience-là avec eux. », souligne Antoine Bégin, capitaine et joueur de champ intérieur pour le Roadrunner/JN Auto.