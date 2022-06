Les 4 Chevaliers de passage à Richmond, au profit de la Fondation Justin Lefebvre

Richmond —La populaire et mythique formation de balle rapide humoristique des 4 Chevaliers fera un arrêt au Stade Gérard-Gerry-Lefebvre de Richmond le 2 juillet prochain.

Invitée par les dirigeants de la ligue de Softball Bull’s Head du jeudi soir, la troupe des 4 Chevaliers affrontera donc, à compter de 13 h, une équipe formée en majeure partie par les meilleurs joueurs de la ligue locale, comprenant bon nombre d’organisateurs et responsables des formations.

Cette joute amicale, pour le moins hors de l’ordinaire, a pour but de recueillir des fonds pour la Fondation Justin Lefebvre, qui vise notamment à diminuer les obstacles financiers pour les enfants venant de famille à faible revenu, afin de leur donner accès à des activités sportives et à l’éducation.

Mentionnons que l’organisme supporte également la cause des dons d’organes en y faisant la promotion et l’éducation en ce sens, tout en contribuant financièrement à la recherche dans le domaine.

« Cela fait plus de deux ans maintenant que nous attendons la visite des 4 Chevaliers à Richmond. Je dois préciser que l’idée de départ est venue d’un joueur et membre du comité de la ligue, M. Michael Boersen, qui proposa d’approcher l’équipe sportive de spectacle, afin d’en faire un évènement-bénéfice. », de commenter Patrick Lefebvre, président de la ligue du jeudi et également président du conseil d’administration de la fondation honorant la mémoire de son neveu, malheureusement décédé en 2017, à l’âge de huit ans seulement.

Ce dernier ajouta qu’une partie des profits, provenant des ventes de concessions sur place, seront remis au Club de Soccer Celtic de Richmond.

« Il s’agit d’un organisme sportif et communautaire très important, qui œuvre auprès des jeunes et nous sommes contents d’y apporter notre humble contribution, d’autant plus que nous pourrons compter sur la présence de plusieurs membres bénévoles lors de cette journée. »

Le co-organisateur poursuivi avec plus de précisions au sujet de l’horaire de la programmation en soulignant qu’en plus de la partie proprement dite, les gens s’étant procurés des billets-bracelets, pourront aussi bénéficier d’animations telles que des jeux gonflables pour les enfants dès l’heure du midi, ainsi qu’un spectacle de musique du Queen ST blues rock band.

Le groupe musical de la région de Sherbrooke prendra la scène immédiatement après la partie de balle, pour s’assurer de poursuivre la fête jusque vers l’heure du souper.

« Nous voulions créer un happening avec cet évènement et c’est pourquoi nous avons tenté de garder le prix d’entrée le plus abordable possible, alors qu’il en coûtera 20 $ pour une entrée adulte, à laquelle nous bonifierons l’ajout de deux boissons gratuites et il en sera gratuit pour les enfants âgés de 5 ans et moins. Nous sommes présentement déjà rendus à près de 300 bracelets vendus. Ainsi, pour les personnes qui seraient désireuses de se procurer les leurs, il suffit de se rendre sur le site internet de la Fondation à l’adresse fondationjustinlefebvre.com, dans la section Billets d’évènements et de suivre les indications d’achats. », a-t-il conclu.