Grand Défi Desjardins : déjà 195 000 $ amassés

Windsor – C’est samedi que la Caisse Desjardins du Val-Saint-François a donné le coup d’envoi du 5e Grand Défi Desjardins.

Il y avait beaucoup d’émotion chez les 15 cyclistes qui sont partis vers Key West en Floride sous la pluie à bord de véhicules récréatifs. Dès le 1er juin, ils prendront la route à vélo pour revenir dans la MRC du Val-Saint-François au plus tard le 10 juin.

Les trois équipes de cinq cyclistes se relaieront pour un périple de 3400 kilomètres à travers les routes américaines.

« C’est le grand départ aujourd’hui. Nous sommes très fébriles. Nous sommes heureux d’avoir fini de préparer le projet. Enfin, nous pouvons partir. Nous savons qu’il va arriver plein de choses imprévues, mais ce n’est pas de l’inquiétude. Tout le monde est en forme ; tout le monde est prêt à pédaler. Nous avons un bel esprit d’équipe. Ça fait trois ans qu’on s’y prépare », souligne Joël Bernier, cycliste et instigateur du Grand Défi Desjardins.

Il faut dire que le Grand Défi Desjardins devait à l’origine se tenir en 2020. Mais, en raison de la pandémie, le départ a été retardé jusqu’à ce jour.

« C’est tout un défi. Il y a beaucoup d’émotion aujourd’hui. Nous allons affronter des températures hors du commun et nous allons vivre avec des gens qu’on ne connaît plus ou moins. Il y a plein d’inconnus que nous allons apprendre à bien gérer », soutient Maryline Dugas, cycliste et enseignante à Valcourt.

Au départ, l’objectif a été fixé à 160 000 $. Au coup d’envoi, l’organisation a amassé pas moins de 195 000 $. Et les gens peuvent continuer à donner pour la cause. Le but est d’amasser des fonds pour soutenir des projets de saines habitudes de vie dans les écoles de la région.

La population pourra également suivre les avancées de cet événement sur la page Facebook de la Caisse Desjardins du Val-Saint-François où des photos de cette épopée seront partagées et plus encore. Manuel Ezeta, photographe et vidéaste, suivra le groupe tout au long du parcours.

« Je suis très contente de lancer le Grand Défi Desjardins après deux ans d’attente. Ça fait quatre ans que les membres du conseil d’administration de la caisse en parlent. Cette initiative va permettre de financer des projets de saine habitude de vie dans les écoles du Val-Saint-François. L’épanouissement de nos jeunes dans la région, c’est important. C’est aussi important de remercier chaque personne qui a contribué de près ou de loin à l’organisation de cette activité de financement » insiste Julie Bourgeois, Présidente du Conseil d’administration de la Caisse Desjardins du Val-Saint-François.

Déjà, six projets des écoles environnantes ont été acheminés pour obtenir du financement. Elles ont jusqu’au 31 décembre 2022 pour en soumettre. Elles auront un an pour les réaliser.