Val-des-Sources accueille la quatrième édition du Slackfest !

Val-des-Sources– Après avoir été l’hôte du record du monde de la plus longue traversée de slackline (2 km) en 2019, le Slackfest est de retour à Val-des-Sources pour une quatrième édition. L’événement aura lieu à la la Place de la Traversée les 29 et 30 juillet 2022.

En plus d’assister aux diverses compétitions des athlètes professionnels de slackline, le public pourra s’initier à la pratique! Petits et grands, jeunes et moins jeunes, tout le monde pourra découvrir et essayer ce sport d’équilibre unique. Grâce à la caisse Desjardins des Sources, trois moments d’initiation avec entraîneur sont prévus à l’horaire, soit le vendredi 29 juillet à 18 h ainsi que le samedi 30 juillet à 11 h et à 15 h.

L’événement organisé en collaboration avec la Ville de Val-des-Sources promet d’être festif. Animation musicale, amuseur publics et camions de restauration seront sur place. Notons également que le marché public de Val-des-Sources sera ouvert pour permettre au gens de découvrir les produits de la région sur le site enchanteur de la Place de la Traversée.

« C’est toujours un plaisir d’accueillir le Slackfest à Val-des-Sources. Il s’agit d’un événement unique au monde qui fait rayonner Val-des-Sources jusqu’à l’extérieur de nos frontières. Nous sommes fiers d’y participer et par la même occasion de faire découvrir le puits minier sous un nouvel angle pour les visiteurs » - Hugues Grimard, maire de Val-des-Sources

« La caisse Desjardins est heureuse d’être partenaire de la quatrième édition du Slackfest en offrant des moments d’initiation au sport en compagnie d’un entraîneur. Nous croyons fermement qu’il est important d’essayer de nouvelles choses et de sortir de sa zone de confort de temps à autre et c’est exactement ce que les visiteurs pourront faire au Slackfest. » - Éric Lafrenière, directeur général de la Caisse Desjardins des Sources