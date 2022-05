L’aréna P. E. Lefebvre de Richmond sera le théâtre du gala de lutte Apogée

Richmond — Initialement prévu le 4 juin prochain au centre de l’activité physique du cégep de Sherbrooke, le gala Apogée, qui marquera la fin de la saison de l’académie de lutte estrienne (ALE), sera finalement présenté à la même date, mais déplacé du côté de l’aréna de Richmond.

Ce changement d’amphithéâtre a été rendu nécessaire en raison de travaux devant être effectués au C.A.P. durant cette période.

Il s’agit donc d’une belle opportunité pour la ville de Richmond d’accueillir de nouveau de la lutte organisée, alors que la plus récente édition avait eu lieu au terrain d’exposition en 2014.

L’académie de lutte estrienne, qui en est à une première visite officielle dans la municipalité, présentera une carte de huit combats forts relevés, dont plusieurs seront pour des championnats.

« Pour donner une idée de grandeur et imager le tout, je dirais que le gala Apogée ce sera un peu comme le Super Bowl de notre saison, de commenter le lutteur et facilitateur de cette réorganisation, François Séguin, alias le Dark Patriote.

« En tant que lutteur local je me réjouis que l’académie ait accepté l’invitation de présenter le combat à l’aréna en juin. Nous possédons de belles infrastructures en mesurent d’accueillir entre 500 et 600 personnes environ, selon les besoins. Comme la surface de jeu ne présente plus de glace à cette période de l’année, il sera possible d’installer près de 200 chaises aux abords de l’arène, en plus de la capacité des gradins. », poursuit celui qui est aussi Directeur du service récréatif, à la ville de Richmond.

Ce dernier ajouta que plusieurs citoyens souhaitaient activement revoir un évènement de cette discipline spectacle.

« Il y a vraiment une demande de revoir de la lutte dans la région et les gens comprennent qu’il s’agit d’un spectacle sportif destiné à toute la famille. Il y a différentes catégories de billets disponibles et mentionnons également que l’admission sera entièrement gratuite pour les enfants de 12 ans et moins.», explique, celui qui mettra sa ceinture de champion sherbrookois en jeu, lors de ce gala.

«Il est certain que nous espérons pouvoir compter sur l’appui des spectateurs, car cela risque d’être une soirée épique, où un autre lutteur local sera aussi en action, de même que plusieurs athlètes de renoms également. On ne sait jamais, si la réponse du public est favorable, on pourrait peut-être donner l’envie à l’académie de revenir et pourquoi pas, en faire même un évènement annuel. », de conclure M. Séguin.