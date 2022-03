Le match #4 va au Desjardins – Wild grâce à un retour spectaculaire

Windsor – Quel retour du Desjardins – Wild de Windsor, en troisième période, qui a signé une importante victoire de 7-4 contre le Dynamik Service agricole de Coaticook, dans le quatrième match de la demi-finale de la Ligue régionale de hockey.

La majeure partie des 669 spectateurs présents au Centre J.-A.-Lemay étaient de plus en plus bruyants à chacun des six buts marqués par leurs favoris lors de cette dernière période. Oui six buts!

Christophe Lebel-Duplessis (5ème et 6ème), Piaget Ntakarutimana (4ème), Zachary Cadorette (4ème) et Mathieu Lavoie (1er et 2ème) ont inscrit ces six buts qui semaient la joie chez les partisans de la formation windsoroise qui mène la série 3-1.

Les visiteurs ont mis de la pression sur leurs hôtes, en première période, avec les buts successifs de William Couture (4ème), Miguel Fontaine (4ème) et Raphaël Vachon (3ème) dans les dix premières minutes de jeu. Les nombreux partisans du Dynamik avaient des raisons de célébrer avec ces buts réussis par leurs joueurs.

Le but de Couture a été inscrit dès la 14ème seconde de jeu à la stupéfaction de tous les spectateurs présents au match, peu importe leurs allégeances.

Le capitaine, Christophe Jutras, a ravivé l’espoir pour les Windsorois avec son deuxième but des séries, à 14 :26 de la première période. La marque était de 3-1 pour Coaticook après 20 minutes de jeu.

Personne ne sait ce qui s’est dit dans le vestiaire du Desjardins – Wild, au premier entracte, mais il semble clair que ce n’était pas le chapelet qui a été récité. L’équipe d’entraîneurs était bien heureuse de voir leurs protégés sauter sur la glace avec le couteau entre les dents en deuxième période.

Résultat : les tirs au but ont été à l’avantage des locaux avec 16 lancers contre 6.

Au total, Sean Julien a reçu 38 tirs contre 43 pour Philippe Dion et Félix-Antoine Maheu, qui a pris la relève de son coéquipier après le cinquième but du Desjardins – Wild.

Voici le calendrier des prochains matchs dans la série :

- Vendredi 1er avril à 20h30 : à Coaticook (Windsor mène 3-1)

Si nécessaire

- Samedi 2 avril à 20h30 : au Centre J.-A.-Lemay

- Dimanche 3 avril à confirmer : à Coaticook

Rappelons que le port du masque demeure obligatoire jusqu’à nouvel ordre en tout temps partout.