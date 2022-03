Le baseball mineur des Sources est en période d’inscriptions

Val-des-Sources — Toujours aussi populaire auprès des jeunes de la région, le baseball mineur peaufine actuellement sa préparation en vue de la prochaine saison.

La nouvelle présidente du CA, Mme Hélène Bédard et son équipe invitent donc la population à prendre note que la période d’inscriptions bat actuellement son plein et qu’il faut faire vite, afin que les jeunes puissent profiter pleinement des camps d’entrainement qui s’ouvriront dans les prochaines semaines.

« Nous espérons avoir des équipes au sein de chacun des niveaux habituels encore une fois cette année en plus de compter sur le retour de notre classe féminine. Cela dit, nous souhaitons également ajouter une alternative nouvelle et fort intéressante aux joueurs et joueuses de la MRC, en mettant sur pied une équipe de niveau midget.

Jusqu’à maintenant, les jeunes qui désiraient poursuivre la pratique de leur sport après avoir terminé leur passage bantam devaient se résoudre à se tourner vers d’autres villes ou régions administratives. Nous pensons donc que ce serait bien d’être en mesure de leur offrir la possibilité de jouer chez eux. », de commenter la présidente.

Évidemment, cette dernière est consciente que la réalisation de ces objectifs, sera tributaire de la quantité d’inscriptions qui seront reçues au cours des prochaines semaines.

Pour inscriptions et informations rendez-vous sur ce lien : https://cdn03.qrcodechimp.com/qr/PROD/all/fm/publicit-2022.pdf