Le Desjardins – Wild passe en demi-finale

Windsor – Les joueurs du Desjardins – Wild de Windsor ont offert le plus beau cadeau de fête que leur entraîneur, Sébastien Letarte, voulait en ce samedi 13 mars... passer en demi-finale avec un gain de 6-2 contre le JB à Daveluyville.

Charles Marcoux (1er), Christophe Lebel-Duplessis (2ème) et Samuel Grégoire (3ème) ont pris les choses en main avec leurs buts réussis en l’espace de trois minutes en seconde moitié de la troisième période. De quoi bien fêter les 50 ans du pilote de la formation windsoroise avec la victoire de son équipe en quatre matchs contre leurs rivaux du Centre-du-Québec.

Il faut dire que le dangereux Jason Pitt venait d’inscrire son deuxième but du match et troisième des séries 10 secondes avant la réplique de Marcoux et du Desjardins – Wild.

Francis Poulin (2ème), Brandon Farrell (1er) et Félix Meunier (4ème) avaient procuré des avances de 2-0 et de 3-1 avant le deuxième but du match de Jason Pitt.

Le gardien du Desjardins – Wild, Kevin Tardif, a brillé dans la victoire de son équipe en faisant face à 35 lancers contre 29 pour Élie Houle.

Les Windsorois attendent la fin de la série entre les formations de Trois-Rivières et de Warwick qui se rendra à la limite de cinq matchs. La rencontre décisive aura lieu en ce dimanche 13 mars.

Les adversaires en demi-finale seront le Dynamik Service agricole de Coaticook ou le DLC de La Guadeloupe dès vendredi et il est assuré qu’une de ces équipes aura l’avantage de la glace.

Nous allons confirmer le calendrier des matchs de la série en début de semaine. Surveillez notre compte Facebook pour plus de détails.

Il est à noter que le passeport vaccinal n’est plus requis à nos matchs locaux, conformément aux nouvelles directives du gouvernement du Québec qui sont en vigueur depuis le 12 mars.