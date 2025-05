Lancement de la saison de vélo et réouverture du sentier de l’Ardoise

Richmond – La MRC du Val-Saint-François invite la population à une journée d’activités pour souligner l’ouverture du réseau cyclable du Val-Saint-François pour la saison 2025 et l’achèvement des travaux de réfection du sentier de l’Ardoise, reliant Valcourt à Racine.

L’événement se tiendra le samedi 31 mai 2025, de 10 h à 16 h, dans le stationnement de l’aréna de Valcourt. Cette journée offre une occasion privilégiée de présenter les projets en cours en matière de vélo dans le Val-Saint-François.

Les activités débuteront à 10 h avec une cérémonie d’inauguration et la coupure du ruban pour la réouverture de la piste cyclable de l’Ardoise. Tout au long de la journée, les personnes présentes pourront participer à diverses activités comme des randonnées familiales sur le sentier de l’Ardoise jusqu’à Racine (rafraîchissements offerts aux cyclistes par le Marché Locavore en matinée). Des cours d’introduction à la mécanique vélo et ajustements mécaniques gratuits seront offerts. Conférence et documentaire sur le vélo, jeux et animations pour petits et grands, stand d’information sur les programmes et initiatives en lien avec la mobilité durable dans le Val, Vélo-smoothies, nourriture et rafraîchissements complètent la liste d’activités.

« Je suis très heureux de voir notre gouvernement prendre la santé et le bien-être de ses concitoyens autant au sérieux. Les installations sportives comme celles-ci jouent un rôle essentiel dans l’atteinte de nos objectifs de garder la population québécoise en bonne santé, tant physique que mentale. La réalisation de ce beau projet est une excellente nouvelle. À terme, c’est toute la population environnante qui pourra en profiter pour s’activer », a affirmé M. André Bachand, député de Richmond.

« La mise aux normes du sentier de l’Ardoise représente bien plus qu’une amélioration d’infrastructure. C’est un investissement structurant pour le mieux-être collectif. En revalorisant cette section, nous offrons à la population un espace sécuritaire, polyvalent et accessible, qui encourage les déplacements actifs tout au long de l’année entre Valcourt, Racine et le Canton de Valcourt », a expliqué M. Pierre Tétrault, maire de la Ville de Valcourt et préfet de la MRC du Val-Saint-François.

Ce projet de mise aux normes d’une section du sentier de l’Ardoise, dans le secteur de Valcourt, a été réalisé grâce à une aide de 200 000 $ accordée par le ministère de l’Éducation, dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air – volet 2 (PAFIRSPA) et au soutien financier du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, dans le cadre du Fonds région et ruralité – volets 2 et 3 (FRR).

Les travaux de réfection auront permis d’améliorer de façon significative l’état d’une partie du tronçon du sentier de l’Ardoise. L’élagage de la végétation facilitera la circulation des cyclistes. Le drainage du sentier a été optimisé grâce au reprofilage et au nettoyage des fossés ainsi qu’au remplacement et à l’empierrement de certains ponceaux. L’élévation de la piste à certains endroits améliorera le drainage et l’ajout de nouveaux matériaux granulaires assurera une surface de roulement ferme et confortable. Grâce à ces travaux, les usagers peuvent bénéficier d’un sentier amélioré et sécuritaire.