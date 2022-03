L’arbitre Pascal Gendreau honoré

Windsor - L’Association du hockey mineur de Windsor a profité de la tenue du 44e Tournoi M13-M15 Sherwood de Windsor afin de souligner les 34 ans à titre d’arbitre de Pascal Gendreau. Sur la photo, on aperçoit M. Gendreau qui procède à la mise au jeu protocolaire en compagnie de Mario Larochelle de Chauffage Roger Larochelle et fils, un des commanditaires majeurs du Tournoi, et aussi en présence de membres de sa famille, son père Richard, son épouse Nathalie, ses enfants Alexandre et Kelly de même que de Yannick Gendreau et Joanie Beaudin, représentants l’Association du Hockey Mineur et aussi la direction du Tournoi. Les activités du tournoi se poursuivent jusqu’à dimanche au Centre sportfif J.-A. Lemay.