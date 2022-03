Le Desjardins – Wild double l’avance dans sa série contre Daveluyville

Windsor – Le Desjardins – Wild de Windsor a pris les devants 2-0 dans sa série quart de finale 3 de 5 de la Ligue régionale de hockey avec un gain de 5-3 contre le JB à Daveluyville, samedi soir.

Après avoir vu l’équipe du Centre-du-Québec prendre les devants 1-0, en première période, sur le deuxième but des séries de Frédéric Rondeau, lors d’un jeu de puissance avec 20 secondes à faire à la période, les protégés de l’entraîneur Sébastien Letarte ont répliqué à la période médiane.

Christophe Lebel-Duplessis et Piaget Ntakarutimana ont procuré les devants 2-1 aux Windsorois avec leurs buts réussis à 12 :12 et 13 :41.

Mykaël Létourneau a permis au Desjardins – Wild de prendre une avance de deux buts, à 2 :01 de la troisième période.

Les locaux ont répliqué et nivelé la marque en deuxième moitié de cette période grâce aux deux premiers buts des séries de Gabriel Roberge à 12 :27 et 14 :07.

Moins de deux minutes plus tard, Zachary Cadorette inscrivait le but de la victoire et Francis Poulin a complété le pointage en envoyant la rondelle dans un filet désert avec 65 secondes à faire à la rencontre.

Le gardien du Desjardins – Wild, Kevin Tardif, a fait face à 30 lancers contre 44 pour Élie Houle.

Voici l’horaire des autres matchs de la série :

- Vendredi 11 mars à 20h30 : Centre J.-A.-Lemay (Windsor mène la série 2-0)

Si nécessaire :

- Samedi 12 mars à 20 heures : à Daveluyville

- Dimanche 13 mars heure à confirmer : Centre J.-A.-Lemay

Dès le prochain match, il sera important de noter que tous les spectateurs devront payer pour assister aux matchs car les billets de saison ne seront plus valides.

Nous pouvons remplir, à nouveau, le Centre J.-A.-Lemay pour nos matchs locaux avec les nouvelles règles qui sont en vigueur depuis le 28 février.

Le passeport vaccinal et une preuve d’identité doivent être présentés à votre arrivée, sans oublier qu’il faut porter le couvre-visage en tout temps dans l’aréna sauf pour boire ou manger jusqu’à nouvel ordre.