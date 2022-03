Un autre record pour le Centre de canot-kayak Richmond

Richmond – Le Centre de canot-kayak Richmond a connu une autre saison 2021 digne de mention avec une augmentation de 19 % de la fréquentation. En deux ans, le Centre a cumulé une croissance de 53 % de l’achalandage.

De plus en plus populaire depuis 2018, le Centre de canot-kayak a reçu 2512 visiteurs entre la mi-juin et la fin septembre 2021. Ce nombre représente un record pour une 4e année consécutive. Selon la direction, cette popularité permet au Centre de canot-kayak Richmond d’occuper une position majeure dans le tourisme du Val-Saint-François.

L’appropriation locale grandit chaque année avec le rabais de 20 % accordé aux citoyens de Richmond ainsi qu’aux clients de services d’hébergement touristiques. Les adeptes peuvent maintenant procéder à leurs réservations en ligne.

De plus, ce service municipal travaille actuellement afin de bonifier son offre pour la prochaine saison ; en effet, en plus d’élargir le service de navette, la direction développe présentement un circuit balado historique qui sera gratuit. On veut également mettre en place un partenariat avec les restaurateurs locaux.