Le Nordik Blades poursuit son parcours

Val-des-Sources — Les amateurs de hockey sénior de Val-des-Sources sont certainement passés par toute la gamme des émotions au cours de la plus récente fin de semaine, alors que leurs favoris étaient au cœur d’une série éliminatoire préliminaire 2 de 3 face à East-Angus.

Rappelons que le vainqueur de cette série se méritait un laissez-passer pour le tableau principal des éliminatoires de la ligue Régionale de Hockey. Ayant l’avantage de la patinoire lors de cette série en raison de son positionnement au classement général, le Nordik Blades était donc l’équipe hôtesse pour ce premier duel présenté vendredi soir à l’aréna Connie-Dion.

Après avoir vu les visiteurs prendre rapidement les devants en s’inscrivant au pointage dans la première minute de jeu, en plus d’ajouter un autre filet à 6 minutes 39 secondes du premier engagement, le Nordik Blades rebondit avec quatre buts sans riposte. Toutefois, les Shark’s d’East-Angus refusèrent d’abdiquer et après avoir marqué avant la fin de la deuxième, Justin Lamothe propulsa les deux équipes en prolongation avec le but égalisateur inscrit avec moins de quatre minutes à jouer en troisième.

Les deux formations s’échangèrent des chances de marquer en surtemps, mais c’est finalement Jordan-Alexis Bernier qui trancha le débat en faveur des Shark’s et jeta littéralement une douche froide aux partisans, en logeant la rondelle derrière le gardien Jean-Sébastien Boucher à 12 : 36 de la première période de prolongation. En dépit de cette défaite crève-cœur, les hommes de Jean-Pierre Turcotte se présentèrent avec confiance, moins de 24 heures plus tard à l’Aréna Robert-Fournier.

Cette fois, le scénario fut fort différent alors que l’attaque valsourcienne a pris les choses en main et la défensive a fait du bon boulot, permettant ainsi au Nordik Blades de renverser les locaux par la marque de 9 à 4, forçant du même coup la tenue d’un match ultime dimanche midi à Val-des-Sources.

C’est donc devant une belle foule présente dans l’amphithéâtre en ce dimanche de mini-tempête, que le Nordik Blades sauta sur la glace pour y affronter une dernière fois ses rivaux du Haut-Saint-François cette saison. Le scénario fut tout à l’avantage du Nordik Blades, alors que l’équipe inscrivit quatre buts en première et deux au cours de chacun des autres engagements, en route vers une victoire facile par la marque de 8 à 1.

C’est donc dire que l’équipe aura maintenant un défi de taille devant elle, alors qu’elle se mesurera aux champions de la saison régulière, le Dynamik-Service Agricole de Coaticook, dans une série quart de finale 3 de 5 de la LRH.

La première rencontre de ce duel sera présentée du côté de Coaticook le vendredi 4 mars à 20 h 30, alors que le lendemain les hostilités se transporteront du côté de Val-des-Sources… une rencontre qui sera certes à ne pas manquer !