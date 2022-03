Johanne et Daniel Saint-Pierre à la présidence d’honneur du 44e Tournoi M13-M15 de Windsor

Windsor — Bien engagés dans le monde bénévole sportif depuis nombre d’années, Johanne et Daniel Saint-Pierre assumeront la présidence d’honneur du 44e Tournoi de hockey M13-M15 Sherwood de Windsor, qui se déroulera du 3 au 13 mars prochain au Centre J. A. Lemay.

Le couple a consacré beaucoup de temps au Tournoi de hockey, mais aussi à d’autres organismes dans le monde du sport régional.

En plus d’avoir donné un nombre incalculable d’heures pour le Tournoi de hockey, Johanne et Daniel Saint-Pierre ont également été engagés de manière bénévole au baseball, à la crosse senior et l’Association du hockey mineur de Windsor.

Au Tournoi Bantam, ils ont été présents dans les années 1990 à titre de bénévoles puis comme membres du conseil d’administration, poursuivant même leur engagement jusqu’au 35e anniversaire de l’événement en 2013, avant de tirer leur révérence.

Johanne et Daniel Saint-Pierre ont tenu l’Association de baseball mineur de Windsor à bout de bras durant quelques années. Ils y ont cumulé plusieurs tâches.

À la crosse, Johanne et Daniel St-Pierre ont aussi été actifs au sein de l’organisation des Aigles Senior de Windsor : Johanne agissait à titre de directrice du bureau de direction et responsable du bar entre 2003 et 2007 tandis que son conjoint, lui, évoluant à titre de vice-président du conseil d’administration de l’équipe en plus d’en être le préposé aux équipements.

Enfin, au hockey mineur, Johanne Saint-Pierre aura été secrétaire de 1994 jusqu’à 2004, gérante de différentes équipes de 1985 à 1995 et aussi responsable de la billetterie des Papetiers de Windsor alors que l’équipe évoluait dans la Ligue de hockey semi-pro du Québec.

N’étant pas en reste, Daniel Saint-Pierre a offert ses expériences comme entraîneur entre 1985 et 1997 ; il a été président de la ligue simple lettre de la zone Drummond de 1996 à 1998, préposé aux équipements des Papetiers et du Lacroix de Windsor au hockey semi-professionnel de 1996 à 2003 et aussi préposé aux équipements des équipes de hockey junior AA de Windsor de 2004 jusqu’à 2011.