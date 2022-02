Le hockey senior de la LRH : « C’est reparti »

Actualités-l’étincelle — Après plusieurs semaines de spéculations et d’incertitudes, voilà que la décision est tombée et la saison pourra finalement reprendre au sein de la ligue régionale de hockey, et ce, à compter du vendredi 18 février.

Comme anticipé préalablement la semaine dernière, les nouveaux assouplissements aux règles sanitaires décrétés par le gouvernement auront permis d’en arriver à cette situation qui était assurément espérée de bon nombre de personnes.

Ceci dit, ils ne seront que neuf formations sur les dix habituelles à reprendre leurs activités, alors que le Gentilly Ford de Saint-Pierre-les-Becquets a préféré clore sa saison, renonçant ainsi à compléter le calendrier régulier, de même que les séries éliminatoires de la LRH.

Des informations provenant de la ligue régionale de hockey senior A, stipulent qu’en raison du fait que les équipes n’auront pas tous disputé le même nombre de parties, le classement final sera déterminé par un calcul impliquant le pourcentage résultant du nombre de points accumulés, divisés par le nombre de matchs joués. Toutefois, d’autres précisions sont encore à venir en ce qui concerne la formule des prochaines séries.

Pour ce qui est du Nordik Blades de Val-des-Sources, ce dernier renouera avec l’action devant ses partisans en complétant sa saison ce vendredi, alors que les Shark’s d’East-Angus seront de passage à l’Aréna Connie-Dion, à compter de 20 h 30. Quant aux Desjardins-Wild de Windsor, pour leur dernier match avant les séries, ces derniers seront les hôtes du Sauro de Lac-Mégantic, la partie est également prévue pour 20 h 30.

Le défi est de taille pour les différentes organisations qui ne bénéficieront pas de beaucoup de temps pour retrouver leurs repères sur la glace et tenter de terminer sur une note positive.