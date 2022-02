Le 44e Tournoi M13-M15 Sherwood de Windsor repoussé une fois de plus

Windsor —La direction du Tournoi M13-M15 Sherwood de Windsor a décidé de repousser une fois de plus l’événement pour être en mesure de respecter les consignes sanitaires.

Au départ, le tournoi de hockey devait prendre l’affiche du 26 janvier au 6 février au Centre sportif J. A. Lemay de Windsor. Le tournoi a été repoussé une première fois en février.

Cette fois, le comité organisateur reporte la compétition du 3 au 13 mars prochain en espérant un adoucissement des mesures sanitaires imposées par le gouvernement Legault en cette période de pandémie.

« Nous voulons vraiment tenir l’événement. C’est pour cette raison que nous avons accepté de le repousser une autre fois », confirme Jacques Corriveau, coordonnateur du Tournoi M13-M15 Sherwood de Windsor.

Selon lui, les parties de hockey devraient à nouveau se tenir à partir du 14 février. « Deux semaines plus tard, les tournois pourraient être autorisés. C’est pour cette raison que nous avons fixé les dates du tournoi en début mars », soutient M. Corriveau.

Une seule raison incite les organisateurs à persévérer et à tenir ce tournoi en 2022. « Ça fait assez longtemps que les jeunes n’ont pas joué au hockey. Ils ont besoin de bouger et de se trouver dans un contexte de compétition », de dire le coordonnateur du Tournoi.

Surplus de travail

Le fait de reporter le Tournoi à une date ultérieure donne un surplus de travail au comité organisateur. « Il faut avertir toutes les équipes. Celles de l’extérieur doivent modifier leurs réservations. Certaines formations ne peuvent plus venir à cause des dates choisies. Il faut donc les remplacer. C’est du travail en plus », avoue M. Corriveau.

Les membres du comité organisateur devraient se rencontrer le 17 février pour prendre une décision finale à savoir si l’on tient ou non le Tournoi.

« Dans deux semaines, nous ferons le point sur la situation, mais nous sommes confiants de tenir l’événement », confirme le coordonnateur.

Une quarantaine d’équipe est attendue pour le 44e Tournoi M13-M15 Sherwood de Windsor qui se déroulera au Centre sportif J. A. Lemay.

« Nous sommes comme les irrésistibles gaulois qui ont toujours tenu tête aux romains et nous, on souhaite pouvoir tenir notre tournoi et on fait ce qu’il est possible de faire », souligne, sourire en coin, le président Luc Desrosiers, en soulignant l’appui et le travail de tous les membres du bureau de direction qui tiennent à recevoir les jeunes hockeyeurs à Windsor.

« Cependant, c’est notre dernière et ultime tentative… si ça ne fonctionne pas cette fois-ci, on annulera le tournoi. Mais ce ne sera pas faute d’avoir tout essayé », ajoute-t-il.