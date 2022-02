Un bilan très positif pour la chasse au cerf de Virginie

Actualités – L’Étincelle - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs rend publics les résultats de la chasse au cerf de Virginie pour 2021 au Québec. Si le nombre d’adeptes est globalement demeuré semblable à celui de l’année précédente, le gibier, lui, était davantage au rendez–vous cette saison, signe que le cheptel québécois de cerfs se porte très bien actuellement.

Plus de 52 000 cerfs ont été récoltés dans l’ensemble du Québec durant la dernière saison de chasse;

C’est en Outaouais, en Gaspésie, en Chaudière-Appalaches, dans le Bas-Saint-Laurent, dans les Laurentides et dans Lanaudière que les plus grandes hausses de récolte de cerfs ont été observées.

C’est généralement dans ces régions que les populations de cerfs subissent les plus importantes fluctuations annuelles. L’augmentation de 2021 peut être attribuée en grande partie aux hivers cléments des deux dernières années.

Les chasseurs

En excluant l’île d’Anticosti, pour laquelle il existe des permis et des modalités de chasse spéciaux, près de 135 000 chasseurs ont pratiqué la chasse au cerf de Virginie en 2021. Environ 20 000 d’entre eux se sont procuré un permis supplémentaire. Les chasseurs ont récolté plus de 46 000 cerfs, ce qui est analogue à la moyenne des cinq dernières années.

Seuls 2 485 chasseurs ont récolté deux cerfs au cours de la saison, soit 12 % de la clientèle qui possédait deux permis. De ce nombre, la grande majorité (1 601 chasseurs) a récolté un mâle adulte et un cerf sans bois ou bien deux cerfs sans bois, alors que 884 chasseurs ont récolté deux mâles adultes.

Le succès de chasse global au Québec pour un premier cerf s’établit à 33 %. Ce taux de succès est excellent pour un territoire situé à la limite nordique de l’aire de répartition du cerf de Virginie et il est comparable, ou même supérieur, à celui des provinces et des États limitrophes.

Quant à l’île d’Anticosti, les données préliminaires montrent que plus de 6 000 cerfs ont été prélevés au cours de la récente saison et plus de 4 400 permis de chasse ont été vendus pour ce territoire.

Relève de chasseurs

Depuis l’automne 2020, la mise en œuvre du dernier Plan de gestion du cerf de Virginie a entraîné plusieurs nouveautés dans la pratique de la chasse au cerf, celles-ci visant notamment à offrir plus de possibilités à la relève, tout en assurant la pérennité des cheptels.

D’ailleurs, la deuxième édition de la fin de semaine « Relève à la chasse », tenue les 30 et 31 octobre derniers, s’est révélée un franc succès en attirant plus de 1 600 participants, soit plus du double de la première édition présentée en 2020. Répartis dans l’ensemble des zones de chasse, ces nouveaux adeptes ont récolté 240 cerfs durant cette période leur étant consacrée. Cette relève était composée à 70 % de chasseurs âgés de 12 à 17 ans et 29 % étaient des femmes.