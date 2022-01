Le 44e Tournoi M13-M15 Sherwood de Windsor repoussé en février

Windsor (GA) —Les membres du bureau de direction du 44e Tournoi de Hockey M13-M15 Sherwood de Windsor ont unanimement pris la décision de se donner une ultime chance de pouvoir tenir l’édition 2022 en repoussant les dates au mois de février. Pas moins de 42 équipes devraient prendre part à la compétition.

Initialement prévu pour prendre l’affiche du 26 janvier au 6 février prochain au Centre sportif J. A. Lemay de Windsor, le Tournoi n’aurait pas pu avoir lieu compte tenu des mesures sanitaires actuellement en vigueur au Québec.

Les organisateurs ne veulent pas baisser les bras tout de suite pour autant et ont choisi les dates du jeudi 17 au dimanche 27 février prochain pour reporter la tenue de cette activité qui devrait attirer une quarantaine d’équipes des différentes régions du Québec.

« Évidemment rien n’est encore certain, car on n’a pas de boule de cristal pour connaître la situation sanitaire dans un mois, mais nous voulons nous laisser une chance de pouvoir tenir le tournoi et ne pas l’annuler trop rapidement », soutient le président de l’organisation, Luc Desrosiers

Selon lui, l’objectif est de permettre aux jeunes de renouer avec les tournois. « On espère sincèrement qu’ils pourront le faire. On se donne jusqu’au 3 février prochain pour rendre notre décision officielle selon les mesures et les restrictions qui seront en vigueur à ce moment. On souhaite tant pouvoir tenir le tournoi », insiste le président.

Le coordonnateur du Tournoi, Jacques Corriveau, contacte actuellement toutes les équipes pour les aviser du changement de date et valider leur intérêt de toujours participer à la 44e édition.

Les organisateurs vérifieront ensuite si des portes s’ouvrent afin de faire place à de nouvelles équipes. « Une bonne somme de travail est donc à prévoir dans les semaines à venir, mais si on peut tenir le tournoi, on est prêt à faire des sacrifices », mentionne M. Desrosiers.