La LRH en pause au moins jusqu’au 15 janvier

Actualités-l’étincelle (RL) —En vertu des restrictions sanitaires qui prévalent toujours, les dirigeants de la ligue de hockey régionale, ont annoncé au cours de la semaine dernière, devoir maintenir la suspension de ses activités jusqu’au 15 janvier inclusivement.

Ce qui veut donc dire que la rencontre tant attendue prévue à l’horaire du vendredi 7 janvier entre le Nordik Blades de Val-des-Sources et le Desjardins-Wild de Windsor a dû se voir être reportée pour le moment. Qu’adviendra-t-il des cette rencontre, de même que celles de la prochaine fin de semaine où le Nordik Blades devait recevoir la visite du Sauro de Lac-Mégantic, alors que les hommes de l’entraineur-chef windsorois Sébastien Letarte, devaient quant à eux se rendre du côté de Saint-Pierre-les-Becquets pour y affronter le Gentilly Ford.

« Tout comme les autres formations de la ligue, nous sommes dans l’attente de connaître l’évolution des mesures et exigences provenant de la santé publique au cours des prochains jours ou prochaines semaines. », de commenter Samuel Ducharme du Nordik Blades.

Même son de cloche du côté du Wild, alors que le directeur général de la formation, Samuel Meunier, nous confia être tout de même optimiste de pouvoir reprendre les activités sous peu et ainsi voir son équipe poursuivre son ascension vers les grands honneurs.

« Je demeure positif et continue de croire qu’il nous sera possible de terminer la saison et de disputer les séries éliminatoires cette année. Cela dit, je mentirais si je disais que l’on ne se préoccupe pas des dates qui avancent rapidement et qui nous rapprochent du même coup, du moment où habituellement les arénas doivent fermer leurs portes pour la saison estivale. Quoi qu’il en soit nous demeurons en communications constantes avec l’ensemble des membres de notre équipe et c’est clair que nous serons prêtes à reprendre le travail dès qu’il nous sera possible de le faire. De plus, nous avons eu la chance de recevoir plein de messages de support et d’encouragements de la part de nos partisans au cours des dernières semaines ; je dois dire que c’est vraiment très motivant de les savoir derrière nous. », de mentionner M. Meunier.

Il va sans dire qu’autant la formation de Val-des-Sources que celle de Windsor souhaite avoir de nouveau l’opportunité de sauter sur la glace très bientôt, tout en espérant également pouvoir compter sur le retour de leurs précieux partisans dans les gradins. Rappelons qu’au moment de mettre les activités de la ligue sur pause en décembre, le Desjardins-Wild occupait le deuxième rang du classement général, trois-points derrière Coaticook, avec encore cinq parties à disputer.

Pour sa part, le Nordik Blades bénéficiait de quatre autres rencontres au calendrier, afin de tenter de s’extirper du 10e et dernier rang de la LRH.