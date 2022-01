À quoi ressemblera la fin de saison des sports et activités intérieures cette année ?

Actualités-l’Étincelle(RL) — Bien que nous avons développé et adapté plusieurs de nos façons de faire depuis le début de la pandémie, il n’en demeure pas moins que certains créneaux sont souvent plus sévèrement touchés que la moyenne.

Nous n’avons qu’à penser notamment aux restaurants, théâtres, salles de spectacles, gyms et cinémas pour ne nommer que ceux-là. Toutefois il ne faut certainement pas oublier le volet des sports et activités physiques de groupe se pratiquant à l’intérieur. Déjà lourdement impacté au cours de l’hiver 2021, le sport intérieur est de nouveau paralysé pour une période indéterminée, en raison de la flambée des cas de Covid-19 et du variant omicron.

N’ayant nulle intention de remettre en doute la légitimité des mesures mises en place pour tenter de contenir au maximum la propagation du virus et ainsi épargner quelque peu le système de santé québécois, une vérité m’apparaît tout de même évidente, soit que les prochaines semaines d’inactivités pourraient encore une fois signifier la fin des activités pour plusieurs équipes ou associations sportives de la région.

Si l’on se concentre sur le volet jeunesse et que l’on se base sur une discipline généralement saisonnière telle que le hockey par exemple, une multitude de joueuses et joueurs n’auront pas eu la chance de profiter pleinement de leur sport et de grandir avec le bienfait de celui-ci au cours des trois dernières années, ce qui n’est pas peu dire.

Il est vrai que c’est une situation mondiale, hors du commun et surtout hors de notre contrôle, mais il faut assurément prendre le temps de songer à cela, car il nous est tout de même permis d’imaginer les impacts potentiels que pourraient avoir sur la population de multiples arrêts de ce genre, si jamais nous étions confrontés à des situations ponctuelles et semblables pendant encore quelques années.

Il est assurément plus que nécessaire de se pencher sur des pistes de solutions à court ou moyen, en tentant d’éviter l’aspect long terme. Il en va bien entendu de même pour une panoplie d’autres disciplines régies par la pratique intérieure de leurs activités. Bien qu’ils ne s’agissent-ici que de quelques remarques personnelles de l’auteur de ces lignes, ces dernières s’étant basées sur de simples constatations, il n’en demeure pas moins évident et tout à fait normal que l’ensemble des énergies se doit actuellement d’être tourné vers les services de santé et ses travailleurs pour le bien de la collectivité.

Quoi qu’il en soit, en ce début d’année 2022 et d’ici le moment où des assouplissements aux présentes mesures soient annoncés par la santé publique, permettons-nous humblement de saluer la résilience des jeunes et des moins jeunes de notre région, tout en attendant tout comme eux de savoir s’il sera possible de voir nos arénas et différents centres sportifs reprendre à leur tour un second souffle avant la fin de la saison.