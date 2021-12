La série de victoires du Desjardins – Wild prend fin

Windsor – La série de victoire du Desjardins – Wild de Windsor s’est arrêtée à 6 suite à un revers de 6-3 contre le DLC de la Guadeloupe, vendredi soir, au Centre J.-A.- Lemay.

Patrick Labbée (12ème et 13ème) et Samuel Morin (4ème et 5ème) ont marqué les buts des visiteurs en troisième période pendant que Christopher Benoit (2ème) répliquait pour les Windsorois.

Ce dernier avait procuré les devants 2-1 aux locaux avec son premier but de la saison à 7 :38 en deuxième période.

Jordan Chabot (6ème) a marqué l’autre filet du Desjardins – Wild tandis que Luc-Olivier Roy (12ème) et Nicolas Morin (5ème) ont inscrit les autres filets pour La Guadeloupe.

Les visiteurs ont dirigé 44 tirs vers Sean Julien pendant que Hubert Morin recevait 42 tirs.

Le Desjardins – Wild recule à trois points du Dynamik Service agricole de Coaticook et du premier rang du classement de la Ligue régionale de hockey.

Coaticook a 25 points, Windsor suit avec 22 points et La Guadeloupe a 20 points.

Avant le match, Chantale Boudreau et Enzo Hamel étaient sur la glace, en compagnie du vice- président du Desjardins – Wild Patrick Lefebvre, pour remettre la tranche de novembre du trophée Dominic-Fontaine à Zachary Cadorette.

Il faudra surveiller les différentes annonces pendant la période des fêtes afin de savoir si nous pourrons reprendre nos activités comme prévu le vendredi 7 janvier prochain contre les Nordik Blades à Val-des-Sources.

La direction et les joueurs du Desjardins – Wild vous souhaitent de passer une belle période des fêtes et vous invitent à la plus grande des prudences avec tout ce qu’on connaît.