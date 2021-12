Le Nordik Blades fait preuve de caractère malgré la défaite face au Desjardins-Wild

Val-des-Sources(RL) —Le vendredi 10 décembre, le Nordik Blades de Val-des-Sources reprenait ses activités au terme d’une semaine d’inactivité. Pour l’occasion les hommes de Jean-Pierre Turcotte rendaient visite à leurs éternels rivaux, actuellement positionnés au deuxième rang du classement général, le Desjardins-Wild de Windsor.

Le début de rencontre fut sans contredit l’affaire du Wild, alors que ces derniers ont enfilé pas moins de quatre filets au cours du premier vingt. Une fois de plus, l’équipe visiteuse aura vu son adversaire s’inscrire très tôt au pointage dans la rencontre, alors que cette fois la lumière rouge s’est allumée après seulement 27 secondes de jeu, suite au sixième filet de la campagne de Christophe Lebel-Duplessis.

Faisant face à un bombardement en règle de 25 lancers en première, de 20 en deuxième et de 30 en troisième période, pour un impressionnant total de 75 rondelles dirigées vers lui, le gardien du Nordik Blades Jean-Sébastien Boucher aura, grâce à son ardeur au travail, quand même permis à son équipe de revenir de l’arrière et d’espérer un dénouement plus heureux au final.

Toutefois, en dépit de six filets marqués dans les 40 dernières minutes de jeu, plaçant ainsi les deux formations au coude-à-coude à ce moment, Windsor sera tout de même parvenu à tenir le coup et s’assurer d’une 11e victoire cette année, en déjouant la vigilance de Boucher à deux autres reprises dans la dernière portion du troisième tiers.

Val-des-Sources accueillera maintenant la visite du puissant Dynamik de Coaticook ce vendredi 17 décembre, dans ce qui s’avérera le dernier match de l’équipe en 2021. À la suite de cette rencontre face à l’équipe de tête, la formation bénéficiera du congé de Noël pour refaire le plein d’énergie, avant de renouer avec l’action devant ses partisans le 7 janvier prochain, alors que le Desjardins-Wild de Windsor sera à son tour le visiteur. Prendre note que les deux rencontres sont prévues débutées à compter de 20 h 30.