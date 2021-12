Week-end en deux temps pour le Nordik Blades

Val-des-Sources(RL) — Deux rencontres attendaient le Nordik Blades de Val-des-Sources au cours de la dernière fin de semaine, alors que ces derniers recevaient tout d’abord la visite des Shark’s d’East-Angus à l’Aréna Connie-Dion vendredi, avant de prendre la route dès le lendemain, afin de livrer un premier duel au Courteau de Trois-Rivières cette saison.

Les hommes de l’entraineur-chef, Jean-Pierre Turcotte, ont plutôt bien amorcé le week-end en prenant la mesure des Shark’s par la marque de 5 à 4 vendredi soir. Les locaux ont été les premiers à s’inscrire au pointage, alors que Patrick Johnston fit bouger les cordages dès la 42e seconde de jeu, avant de voir son coéquipier Hugo Roy, faire à son tour scintiller la lumière rouge derrière le gardien angussien, Frédéric Gosselin à 3 minutes 13 secondes, toujours en début de première. Les Shark’s revinrent de l’arrière en deuxième en inscrivant trois filets contre deux pour son adversaire. Val-des-Sources augmenta son avance 5 à 3 avec 1 minute 22 secondes à jouer au dernier tiers, mais East Angus riposta son tour 52 secondes plus tard, mais ce fut peine perdue et le Nordik Blade enregistra sa deuxième victoire de la saison.

Soirée difficile samedi à Trois-Rivières

Si les choses avaient bien été à domicile la veille, la situation en fut tout autrement pour les porte-couleurs de l’ancienne ville minière lors de leur visite à l’aréna Fernand-Asselin de Trois-Rivières, le samedi 27 novembre.

En effet, c’est un véritable festival offensif que se sont offert les joueurs du Courteau à leurs dépens, alors que ces derniers ont littéralement bombardés le filet valsourcien de 62 lancers. Le Courteau a inscrit trois buts en première, trois autres en deuxième et six en troisième, face aux gardiens Mathieu Charest et Yanick Grenier, en route vers une écrasante victoire de 12 à 0 sur le Nordik Blades. Question d’ajouter l’insulte à l’injure, le cerbère Alex Leveillé repoussa quant à lui les 22 lancers dirigés vers lui au cours de ce match, signant ainsi son premier jeu blanc de la présente campagne.

Voilà certes un match à oublier pour le Nordik Blades, qui bénéficiera d’une semaine de congé, avant de reprendre l’action le vendredi 10 décembre prochain. Pour l’occasion, la formation sera de passage au centre sportif J. A. Lemay de Windsor pour y affronter le Desjardins-Wild à compter de 20 h 30.