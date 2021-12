Félix Meunier joue les héros en prolongation contre Coaticook

Windsor – Les joueurs du Desjardins – Wild de Windsor n’ont pas perdu de temps, en prolongation, pour inscrire le but gagnant contre le Dynamik Service agricole de Coaticook.

Dès la 18ème seconde, Félix Meunier a complété le jeu de Mykaël Létourneau et Samuel Loiselle pour marquer son neuvième but de la saison et les Windsorois signaient un gain de 4-3 face à leurs grands rivaux.

Zachary Cadorette a envoyé le match en prolongation en marquant son neuvième but cette saison, à 14 :12 de la troisième période. Il s’agissait de son deuxième but du match.

Samuel Grégoire (8ème) a marqué l’autre but des vainqueurs à 15 :15 en deuxième période.

Les Coaticookois ont pris les devants à chaque fois dans cette rencontre. Mathieu Boutin (12ème), en première période, ainsi que Jonathan Cloutier (7ème) et Kevin Jutras (7ème) ont réussi les buts des visiteurs qui ont dirigé 38 tirs vers Sean Julien.

Philippe Dion a reçu 41 lancers à l’autre bout de la patinoire.

Ces deux victoires de la fin de semaine permettent au Desjardins – Wild de grimper au troisième rang du classement de la Ligue régionale de hockey.

Coaticook mène avec 19 points en 12 matchs, Warwick et Windsor ont 17 et 16 points en 11 matchs et La Guadeloupe a 16 points, aussi, mais en 12 matchs.

Le Desjardins – Wild disputera ses deux prochains matchs sur la route, vendredi et samedi, à Lac- Mégantic et La Guadeloupe. Les matchs débuteront, respectivement, à 20h30 et 20 heures.