Les Hawks1 Bantam B remportent une finale locale à Kingsey Falls

Val-des-Sources(RL) —La saison des tournois de hockey mineur a repris son envol en ce début d’année et il faut dire que les deux formations locales de niveau bantam B se sont plutôt bien tirées d’affaire au tournoi M15, présenté à Kingsey Falls la fin de semaine dernière.

En effet, après avoir compilé des fiches respectives de trois victoires et un match nul pour les Hawks1 et quatre victoires pour les Hawks2, les deux formations avaient rendez-vous dimanche pour la grande finale du tournoi disputée en après-midi. Ce sont finalement les Hawks1, pilotés par l’entraineur Michaël Prévost, qui se sont mérités la bannière des champions en prenant la mesure des Hawks2 par la marque de 3 à 0, dans ce qui était une finale toute locale pour les formations de Val-des-Sources, Warwick et Kingsey Falls.

Rappelons que l’appellation des Hawks signifie à la base (Hockey, Asbestos, Warwick et Kingsey Falls). Le jeune Hugo Boilard s’est particulièrement illustré pour les vainqueurs durant cette rencontre avec un but et deux passes, alors que Mathis Roy enfila un doublé au niveau des buts et qu’Antoine Joly récolta pour sa part deux mentions d’assistances.

Le jeu blanc est allé à la fiche de la gardienne Marilou Boilard, elle qui aura repoussé avec brio toutes les attaques de ses adversaires. Une mention plus qu’honorable aux Hawks2 et leur entraineur-chef Charles Tanguay, pour avoir accédé à la rencontre ultime fort d’un parcours préliminaire sans faille.

Le travail en défensive des deux équipes est particulièrement à souligner au cours de ce tournoi, alors que les Hawks1 ont terminé leur parcours avec un différentiel de +21 et quatre blanchissages en cinq parties, alors que les Hawks2 ont quant à eux compilé un dossier de +7 avec deux blanchissages.

Fort à parier que les deux équipes bantam locales de la région des Sources, risquent de se retrouver de nouveau au cours de la saison, pour se disputer âprement, mais tout aussi respectueusement, les honneurs d’une prochaine compétition de Hockey Québec. Félicitations à tous et à toutes !