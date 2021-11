Un week-end marqué par la progression pour le Nordik Blades de Val-des-Sources

Val-des-Sources(RL) — Après des semaines à l’attendre, voilà que la première victoire du Nordik Blades de Val-des-Source est maintenant finalement chose acquise.

En effet, l’équipe est sortie victorieuse de sa rencontre locale face au JB de Daveluyville, par la marque de 6 à 5 vendredi dernier. Après avoir vu les visiteurs s’inscrire au pointage à la 3e minute, les hommes de Jean-Pierre Turcotte ont littéralement pris les choses en main, alors que le nouveau venu Patrick Johnston sonna la charge en inscrivant ses deux premiers filets de la saison avant la fin du premier tiers.

Ce dernier termina d’ailleurs sa soirée de travail avec un truc du chapeau, en plus d’ajouter une mention d’assistance, pour quatre points. D’autres nouveaux visages de l’équipe se sont aussi illustrés au cours de la soirée, alors que l’attaquant Vincent Tétreault enfila l’aiguille à deux reprises et que le gardien Jean-Sébastien Boucher repoussa 28 des 33 rondelles dirigées vers lui, pour enregistrer la première victoire de l’équipe cette saison.

Par ailleurs, le moment ne pouvait être mieux choisi pour le Nordik Blades, car l’aréna Connie-Dion accueillait l’une des plus belles assistances à une rencontre de la LRH depuis le début de la campagne. Les joueurs ne pouvaient toutefois pas festoyer trop longtemps, alors que l’équipe avait rendez-vous moins de 24 heures plus tard avec le Sauro de Lac-Mégantic, au centre sportif de l’endroit.

Encore une fois, ce fut une rencontre enlevante où Val-des-Sources a bataillé avec acharnement jusqu’à la fin, s’inclinant toutefois de façon très respectable, par le pointage inverse de la veille, soit 6 à 5 en faveur des locaux.

À la lueur des plus récentes performances de l’équipe et avec l’ajout de différents joueurs de la part du nouveau directeur général Érik Archambault, force est d’admettre que la formation valsourcienne prend un tournant très intéressant pour la suite de la saison où la vitesse, robustesse et qualité d’exécution seront clairement à l’honneur.

C’est donc avec l’espoir d’être en mesure de poursuivre sa progression que le Nordik Blades reprendra le collier ce vendredi en rendant visite aux Cougars à Warwick. Pour les amateurs désireux d’aller encourager leurs favoris sur la route, la rencontre est prévue pour 20 h 30.