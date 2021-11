Le Nordik Blades s’incline face au Desjardins-Wild

Windsor(RL) —Les temps sont de plus en plus difficiles pour le Nordik Blades de Val-des-Sources, alors que l’équipe demeure la seule formation de la ligue régionale de Hockey senior, à ne pas avoir encore connu la victoire cette saison.

En visite au Centre J. A. Lemay de Windsor la semaine dernière, les troupiers de l’entraineur-chef Jean-Pierre Turcotte ont vu le Desjardins-Wild s’imposer tôt dans la rencontre pour finalement récolter deux autres précieux points au classement cette fois par la marque de 9 à 3 devant 412 spectateurs.

Le Nordik Blades avait pourtant bien amorcé la rencontre, inscrivant même le premier but du match à la huitième minute. Toutefois, le Wild a rapidement pris les choses en main et profitant de quelques largesses en défensive, les porte-couleurs de la ville papetière inscrivirent trois filets sans riposte avant la fin du premier vingt, en plus d’en ajouter trois autres en deuxième, avant de finalement voir les visiteurs marquer par le biais d’Antony Compagnat, qui enfila son 2e de l’année sur une passe de Gabriel Fontaine. Kyle Mason redonna un certain espoir aux visiteurs à la sortie du vestiaire en 3e, alors que le # 11 bénéficia du travail de ses coéquipiers Cody Lapenna et Gabriel Fontaine, pour déjouer le gardien windsorois Vincent Houde, à 3 minutes du début de l’engagement.

Cependant, des buts de Samuel Grenache et de Zachary Cadorette inscrits coup sur coup, dans un intervalle de quelques secondes à peine, sont venus en quelque sorte anéantir les espoirs du Nordik Blades. Le Desjardins-Wild déjoua une autre fois le cerbère Philippe Gatien à 9:31 et s’en était fait de la rencontre.

À noter que le gardien de 26 ans aura officié durant tout le match pour Val-des-Sources, faisant face à un barrage de 50 tirs de la part de Windsor au cours de la rencontre, contre 24 pour le Nordik Blades.

Zachary Cadorette fut certainement l’une des vedettes offensives du Wild avec 3 buts, alors que Samuel Grégoire termina quant à lui sa soirée avec trois mentions d’assistances. Qu’à cela ne tienne, le Nordik Blades tentera de se sortir de sa torpeur dès ce vendredi 12 novembre en accueillant Daveluyville à l’aréna Connie-Dion à compter de 20h30.

Plus que jamais le Nordik Blades aura besoin de la présence et du support de ses fougueux partisans pour briser le rythme du JB et inscrire cette fameuse première victoire si importante.