La région fait belle figure aux championnats provinciaux de baseball Québec

Val-des-Sources(RL) — Après s’être mérité les honneurs de leur catégorie respective au niveau régional, les A’s Bantam B de Val-des-Sources et la formation féminine des Panthères 13U de l’Estrie, comptant notamment quatre joueuses provenant aussi de la municipalité, se rendaient tous deux aux championnats provinciaux qui se tenaient du 10 au 12 septembre dernier.

A’s Bantam

Tout d’abord les A’s étaient attendus à Longueuil dès vendredi en après-midi, afin d’amorcer le tournoi éliminatoire face à la formation des Braves de Beloeil. Vainqueurs par la marque de 12 à 9 en lever de rideau, la jeune équipe pilotée par l’entraineur-chef Marc St-Cyr, poursuivi son périple le samedi avec des victoires consécutives enregistrées faces aux équipes de Gatineau et des Expos de Jarry. C’est donc avec fébrilité que les fiers représentants de l’Estrie se retrouvaient au sein du carré d’as de leur catégorie au Québec. Après avoir encaissé un premier revers au compte de 11 à 4 face à Repentigny tôt dimanche matin, les joueurs et joueuses de Val-des-Sources se sont bien ressaisis lors de la rencontre suivante en prenant la mesure des Warhawks de Kahnawake au pointage de 13 à 3. Cette dernière victoire permit finalement au A’s de terminer au 3e échelon du classement provincial. Plusieurs jeunes se sont démarqués individuellement au cours de la fin de semaine, mais il appert que ce sont véritablement l’effort collectif et l’esprit d’équipe, qui auront permis à la formation Bantam de performer et de si bien représenter leur région, médaille à l’appui.

Panthères 13U de l’Estrie

Pour ce qui est de l’équipe féminine du 13 U Estrie, cette dernière avait rendez-vous avec ses opposantes du côté de Repentigny. Malheureusement éliminées au terme de leur troisième rencontre avec une fiche d’une victoire et deux défaites, les Panthères auront tout de même vendu chèrement leur peau. En effet les estriennes se sont inclinées par la maigre marge d’un point seulement, soit 11 à 10 face aux Rapides de l’Outaouais vendredi, avant de faire le coup à leur tour au 13U de Laval par la marque de 9 à 8, lors de la première rencontre au programme samedi matin. Les jeunes championnes régionales ont finalement baissé pavillon lors du match de l’après-midi, retournant à la maison avec un revers de 8 à 2 subi aux mains de la formation de Lanaudière. Voilà certes une expérience fort enrichissante et un parcours marqué de plusieurs parties chaudement disputées, que les jeunes joueuses locales Olivia Pépin, Sophie Duval, Sarah-Jeanne Dion et Marilou Boilard ont eu la chance vivre au fil des derniers jours. Mentionnons également que les deux dernières se sont vu décerner chacune le titre de joueuse du match au cours de la fin de semaine. Marilou Boilard reçut donc une balle commémorative en raison de deux solides coups sûrs frappés dans le haut de la clôture lors de la première rencontre, alors que Sarah-Jeanne fut quant à elle méritante après avoir lancé quatre manches lors de la dernière partie.

Toutes nos félicitations aux joueurs et joueuses des équipes impliquées !