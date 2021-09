Les A’s bantam: champions régionaux

Val-des-Sources(RL) —Pour une deuxième année consécutive la formation de baseball mineur des A’s de Val-des-Sources, a remporté les grands honneurs de leur catégorie au niveau régional. C’est donc au terme d’une saison marquée par de l’apprentissage constant et un bel esprit d’équipe, que les joueurs et joueuses de la formation locale se sont rendu du côté de Lac-Mégantic les 28 et 29 août dernier, afin d’y disputer les séries de Baseball Québec. Il faut mentionner que la formation évaluait au sein du calibre ¨A¨ tout au long de la saison en raison du fait qu’il n’y avait qu’une seule équipe de ce niveau au sein de l’association de baseball mineur des Sources et par que conséquent ces derniers se retrouvaient d’emblée dans ce calibre de jeu. C’est donc un parcours sinueux et parfois difficile auquel les jeunes ont dû faire face au cours de la saison, avant de finalement voir la requête placer par la direction de pouvoir jouer les régionaux au niveau B, être acceptée. Une série de matchs, que l’on prévoyait forts enlevants attendaient donc les troupiers de l’entraineur Marc St-Cyr, lors des finales régionales. Force est d’admettre que la vision s’avéra particulièrement juste, alors que ce calibre plus adapté aura permis aux jeunes de rivaliser à la hauteur des attentes et même de prendre la mesure de l’ensemble de leurs adversaires en moins de deux jours, pour finalement s’emparer des honneurs au niveau de l’Estrie.

Tout d’abord tombeur du Laurier ABF-Desjardins de Victoriaville par la marque de 17 à 14 en lever de rideau, les A’s de Val-des-Sources ont poursuivi leur odyssée en prenant la mesure des Black Sox de Sherbrooke 19-13 samedi avant de compléter le balayage du week-end avec des victoires face Red Sox de Sherbrooke et les Athlétiques de Lac-Mégantic, dimanche. C’est donc avec fierté que l’équipe d’entraineurs, formée de Danny Couture, Marc-Antoine Guillemette, Hélène Bédard et Marc St-Cyr, accompagneront leurs jeunes protégés au niveau de la compétition provinciale qui se déroulera les 10-11 et 12 septembre prochain du côté de Longueuil. « Après une saison marquée par l’adversité, nous sommes très heureux d’avoir vu les jeunes se regrouper et aller chercher ce championnat, nous sommes tous très fiers d’eux. Maintenant nous approchons les Provinciaux avec enthousiasme, car il s’agira d’une expérience assurément des plus enrichissantes pour tous nos joueurs et joueuses, en plus d’apporter une fierté certaine en représentant l’Estrie dans notre catégorie. Rendu à l’étape où nous sommes aujourd’hui, il ne reste qu’une chose à dire aux jeunes, c’est ayez du plaisir et vivez pleinement le moment présent ! », commenta avec le sourire l’entraineur-chef Marc St-Cyr.