LRH : Les préparatifs débutent en vue de la prochaine saison pour le Nordik Blades

Val-des-Sources(RL) — Après une saison complète d’absence sur la surface glacée de l’aréna Connie-Dion, les amateurs pourront vraisemblablement renouer avec leurs favoris au cours de la prochaine saison de hockey senior. De ce fait, tout comme leurs homologues des autres formations de la LRH, la direction du Nordik Blades de Val-des-Sources vient d’entamer son processus de retour pour la campagne 2021-2022.

« On sent que les partisans ont hâte de voir du hockey sénior et c’est sûr que c’est très stimulant pour nous de savoir que la population est toujours bien présente derrière notre équipe malgré plusieurs mois d’absences. Déjà l’an dernier, nous avions remarqué que les différents changements sur la glace de même que derrière le banc avaient apporté un nouvel engouement et c’est assurément à partir de là que nous souhaitons reprendre l’aventure. », commenta Samuel Ducharme, joueur et membre du comité de direction de l’équipe.

Ce dernier confirma la présence de Jean-Pierre Turcotte à la barre de l’équipe, lui qui en sera à ses premiers pas avec la formation après avoir été officiellement embauché en marge de la saison annulée. L’équipe sera toutefois à la recherche d’un nouvel assistant-entraineur, alors que Steve Richer a décidé de relever de nouveaux défis personnels. Par ailleurs, nous avons récemment appris que des changements avaient également eu lieu au niveau de la ligue régionale de hockey, alors que M. Alain Beauchamp aurait quitté la présidence au profit de M. Yvan Arel, qui effectue donc un retour à ce poste en reprenant les rênes de la ligue après une seule saison complète à titre de vice-président.

Selon nos informations, il semblerait également qu’une nouvelle personne agira à titre de préfet de discipline en vue de la prochaine campagne. À noter que le camp d’entrainement du Nordik Blades devrait s’ouvrir aux environs du 10 septembre et la saison pourrait s’amorcer quant à elle moins de deux semaines plus tard, soit aux alentours du 24 septembre. D’ici là l’état-major de l’équipe poursuivra la tournée de ses commanditaires, ainsi que de ses partenaires d’affaires, afin de peaufiner sa préparation administrative avant que les premiers coups de patin puissent finalement être donnés sur leur patinoire locale cet automne.