Une température finalement clémente pour le tournoi des « Bastards »

Val-des-Sources(RL) — La fin de semaine du 30, 31 juillet et 1er août marquait la tenue de la seconde édition du tournoi de balle donnée de l’équipe des Bastards au terrain Lou-Richard de Val-des-Sources. La compétition de classe E présentée en formule mixte (9 gars et 2 filles) s’est avérée un beau succès pour les organisateurs, qui ont pu compter sur la présence de 12 équipes lors de la fin de semaine d’activités, et ce, en dépit du fait que quelques autres tournois se déroulaient au même moment au sein de municipalités environnantes.

Si les prévisions météorologiques ne se faisaient guère rassurantes tout au long de la semaine précédente, ce sera finalement sous un ciel variable, mais tout de même clément que les joutes ont pu avoir lieu sans trop de problèmes. « Nous sommes évidemment très heureux d’avoir pu esquiver la pluie tout au cours de la fin de semaine et que nous ayons pu respecter notre horaire établi. », souligna Dany Richard, membre de l’équipe organisatrice.

Les spectateurs sur place ont eu droit à une finale fort intéressante entre la formation du Roadrunner du Val-St-François et celle des Red Sox de Victoriaville, lesquels ont ultimement pris la mesure des premiers par la marque de 12 à 9 au terme des six manches de jeux. Dany Richard et son équipe désirent profiter de l’occasion pour remercier l’ensemble des équipes inscrites lors de cette deuxième édition ainsi que certains de leurs précieux commanditaires tels que ABS Remorques, le café-resto Le Gavroche, les tiges 4 saisons de même que gravures Bois-Francs, pour leur appui tout au long de la présente saison.